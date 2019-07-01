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Город

Новосибирская область примет эвакуированных из зоны иркутского паводка

Андрей Травников предложил разместить детей в детских оздоровительных лагерях

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В Иркутской области под затопление попало 2 десятка населенных пунктов. Из-за обильных осадков и выхода из берегов рек затоплено 4 тысячи жилых домов, разрушены мосты, 5 человек погибли

Фото: Яна Чеснокова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать помощь жителям пострадавших от паводка районов Иркутской области — в регионе на востоке Сибири затопило целые посёлки, а дороги размыло.

Сегодня Травников рассказал, что область готова помочь жителям Иркутской области. Он предложил принять детей из Иркутской области в новосибирских оздоровительных лагерях.

«Как вы знаете, в Иркутской области сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с подтоплением населенных пунктов. Человеческая трагедия случилась. По моему поручению в выходные министерство соцразвития с министерством образования и с министерством здравоохранения оценило наши возможности по размещению жителей подтопленных населенных пунктов Иркутской области как для временного проживания, так и для предоставления мест в санаториях, профилакториях семьям с детьми. <...> И по возможности размещение детей в наших летних оздоровительных лагерях», — сказал сегодня, 1 июля, Андрей Травников.

В Иркутской области под затопление попало 2 десятка населенных пунктов. Из-за обильных осадков и выхода из берегов рек затоплено 4 тысячи жилых домов, разрушен десяток мостов, 5 человек погибли. Эпицентр наводнения — поселки Нижнеудинск и Тулун.

С 27 июня из-за повышения уровня воды в руслах рек Кунгус и Агул в Красноярском крае закрыты автомобильные дороги для всех видов транспорта.

В субботу, 29 июня, президент Владимир Путин прилетел в Братск и провёл совещание по ликвидации последствий стихии и выплатам пострадавшим. Оперативный штаб борьбы со стихией признал жертвами иркутского затопления 3600 человек. На ликвидацию последствий, выплаты пострадавшим выделен миллиард рублей.

В прошлом году Новосибирск также накрыло мощными ливнями, из-за которых затопило улицы. Мэрия Новосибирска отчиталась о подтоплениях — в городе местами обрушился асфальт над теплотрассами, а движение транспорта оказалось парализовано.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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1 июл 2019 в 11:01

Не повезло конечно людям, жить в таком месте, где такие обильные паводки. Я бы съехал после первого же паводка и не возвращался...Не люблю сырость

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1 июл 2019 в 11:00

У нас замечательные лагеря, пусть дети отвлекутся и отдохнут.