Новосибирская область примет эвакуированных из зоны иркутского паводка

«Как вы знаете, в Иркутской области сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с подтоплением населенных пунктов. Человеческая трагедия случилась. По моему поручению в выходные министерство соцразвития с министерством образования и с министерством здравоохранения оценило наши возможности по размещению жителей подтопленных населенных пунктов Иркутской области как для временного проживания, так и для предоставления мест в санаториях, профилакториях семьям с детьми. <...> И по возможности размещение детей в наших летних оздоровительных лагерях», — сказал сегодня, 1 июля, Андрей Травников.

Сегодня Травников рассказал, что область готова помочь жителям Иркутской области. Он предложил принять детей из Иркутской области в новосибирских оздоровительных лагерях.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать помощь жителям пострадавших от паводка районов Иркутской области — в регионе на востоке Сибири затопило целые посёлки, а дороги размыло.

В Иркутской области под затопление попало 2 десятка населенных пунктов. Из-за обильных осадков и выхода из берегов рек затоплено 4 тысячи жилых домов, разрушен десяток мостов, 5 человек погибли. Эпицентр наводнения — поселки Нижнеудинск и Тулун.

С 27 июня из-за повышения уровня воды в руслах рек Кунгус и Агул в Красноярском крае закрыты автомобильные дороги для всех видов транспорта.

В субботу, 29 июня, президент Владимир Путин прилетел в Братск и провёл совещание по ликвидации последствий стихии и выплатам пострадавшим. Оперативный штаб борьбы со стихией признал жертвами иркутского затопления 3600 человек. На ликвидацию последствий, выплаты пострадавшим выделен миллиард рублей.

В прошлом году Новосибирск также накрыло мощными ливнями, из-за которых затопило улицы. Мэрия Новосибирска отчиталась о подтоплениях — в городе местами обрушился асфальт над теплотрассами, а движение транспорта оказалось парализовано.