Учёные из Академгородка научили смартфоны отличать собак от котиков и обогнали Amazon

Учёные приняли участие в соревновании на конференции по компьютерному зрению и распознаванию образов, которая проходила в городе Лонг-Бич (США). Всего в конкурсе приняло участие 22 команды. Соревнования проходили в двух категориях: обнаружение объектов и классификация изображений. В категории «классификация изображений» команда оказалась на втором месте — она обогнала компании Amazon и Qualcomm, а также научные университеты Массачусетса и Южной Кореи.

Команда новосибирских учёных из компании Exposoft заняла второе место на международном соревновании в Калифорнии по обучению нейросетей — они научили телефон различать миллион картинок с кошками, собаками, велосипедами и людьми.

Как рассказал корреспонденту НГС один из участников, технический директор компании Exposoft Сергей Алямкин, задача заключалась в том, чтобы создать быструю нейросеть, способную распознавать много изображений на телефоне.

«Этот конкурс проводился на таком наборе данных, который состоял из миллиона картинок и тысячи классов объектов. Это человек, велосипеды, породы собак, кошек, автомобили — сложно так сходу все классы назвать.

Соответственно, наша команда разработала нейросеть, которая успевает на мобильном телефоне распознать 30 изображений в секунду, и при этом точность такого распознавания порядка 70%», — объяснил Сергей Алямкин.

По мнению учёного, полученный результат — это хороший показатель, так как конкуренция была непростой. Он уточнил, что сейчас нейросети применяют во многих приложениях.

«В частности это, например, функции для мобильных телефонов такие как Face ID. Сами технологии, с помощью которых ускоряются нейросети, — они универсальны. Оно может быть применено и для распознавания лиц, и для обработки фотографий на телефоне», — говорит Алямкин.