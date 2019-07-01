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Наука

Учёные из Академгородка научили смартфоны отличать собак от котиков и обогнали Amazon

В соревнованиях по обучению нейросетей приняло участие 22 команды из крупных IT-компаний и вузов

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Команда новосибирских учёных из компании Exposoft научила телефон отличать собак от котиков (на фото — участники соревнования Давид Свитов и Александр Гончаренко с представителем Google)

Фото: Сергей Алямкин

Команда новосибирских учёных из компании Exposoft заняла второе место на международном соревновании в Калифорнии по обучению нейросетей — они научили телефон различать миллион картинок с кошками, собаками, велосипедами и людьми.

Учёные приняли участие в соревновании на конференции по компьютерному зрению и распознаванию образов, которая проходила в городе Лонг-Бич (США). Всего в конкурсе приняло участие 22 команды. Соревнования проходили в двух категориях: обнаружение объектов и классификация изображений. В категории «классификация изображений» команда оказалась на втором месте — она обогнала компании Amazon и Qualcomm, а также научные университеты Массачусетса и Южной Кореи. 

Как рассказал корреспонденту НГС один из участников, технический директор компании Exposoft Сергей Алямкин, задача заключалась в том, чтобы создать быструю нейросеть, способную распознавать много изображений на телефоне.

«Этот конкурс проводился на таком наборе данных, который состоял из миллиона картинок и тысячи классов объектов. Это человек, велосипеды, породы собак, кошек, автомобили — сложно так сходу все классы назвать. 

Соответственно, наша команда разработала нейросеть, которая успевает на мобильном телефоне распознать 30 изображений в секунду, и при этом точность такого распознавания порядка 70%», — объяснил Сергей Алямкин.

По мнению учёного, полученный результат — это хороший показатель, так как конкуренция была непростой. Он уточнил, что сейчас нейросети применяют во многих приложениях. 

«В частности это, например, функции для мобильных телефонов такие как Face ID. Сами технологии, с помощью которых ускоряются нейросети, — они универсальны. Оно может быть применено и для распознавания лиц, и для обработки фотографий на телефоне», — говорит Алямкин.

Помимо его в соревновании приняли участие ещё четыре сотрудника — Александр Гончаренко, Давид Свитов, Андрей Денисов и Тимофей Науменко.

В конце апреля с помощью нейросети удалось увидеть раскрашенные фотографии Новосибирска 30-х и 40-х годов прошлого века. А в мае приложение Snapchat выпустило новые фильтры для фотографий и видео, с помощью которых можно «сменить пол» — мы пропустили через фильтр новосибирских политиков, певцов и телеведущих.

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КОММЕНТАРИИ (38)

Антон Павлович
1 июл 2019 в 12:07

Лучше бы на завод шли работать! Страну с колен надо поднимать, а они котиков разглядывают!

Ника
1 июл 2019 в 12:02

С каким это пор они стали учеными? Инженеры-программисты, да, но не ученые!

Чел за пекой
1 июл 2019 в 12:06

Ученым, видимо, заняться нечем. Умные нормальные люди работают на фабриках и заводах силиконовой долины, а не играются с картинками кошечек и собачек.