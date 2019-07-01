Полиция устроила погоню за «Мерседесом» со спущенным колесом

Перед погоней на Бердском шоссе агрессивного водителя на «Мерседесе» видели на левом берегу около площади Карла Маркса
Фото: Алёна Истомина / НГС
Сегодня ночью, 1 июля, полицейские отправились в погоню за «Мерседесом» на Бердском шоссе Новосибирска.
Как отмечается в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», когда один из полицейских начал подходить к автомобилю, тот решил быстро скрыться.
Очевидцы сообщили НГС, что видели этот автомобиль до погони.
«Перекресток Геодезическая — проспект Карла Маркса по направлению в сторону площади Маркса. Остановился на светофоре со скрежетом, потом стартанул самый первый на зелёный сигнал светофора. На аварийке ехал он. Это где-то в 0:15–0:20 было», — написал корреспонденту НГС очевидец в соцсети «ВКонтакте».
Другой очевидец рассказал корреспонденту НГС, что видел этот же «Мерседес» у гостиницы «Миротель» на площади Карла Маркса
«Этот вылетел на скорости с кольца и дал резко по тормозам, остановился прямо напротив столба в нескольких сантиметрах, колесо спустило», — написал очевидец.
После того, как к машине начали подходить люди, он резко поехал назад — после этого у него с левого переднего колеса отвалилась резина.
Автомобиль отправился в сторону Бугринского моста.
В Главном управлении МВД по Новосибирской области ночную погоню пока не прокомментировали.
В середине июня полицейские устроили погоню на улице Лежена — очевидцами стали проснувшиеся местные жители.