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Полиция устроила погоню за «Мерседесом» со спущенным колесом

Машину преследовали на Бердском шоссе

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Перед погоней на Бердском шоссе агрессивного водителя на «Мерседесе» видели на левом берегу около площади Карла Маркса

Фото: Алёна Истомина / НГС

Сегодня ночью, 1 июля, полицейские отправились в погоню за «Мерседесом» на Бердском шоссе Новосибирска.

Как отмечается в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», когда один из полицейских начал подходить к автомобилю, тот решил быстро скрыться.

Очевидцы сообщили НГС, что видели этот автомобиль до погони.

«Перекресток Геодезическая — проспект Карла Маркса по направлению в сторону площади Маркса. Остановился на светофоре со скрежетом, потом стартанул самый первый на зелёный сигнал светофора. На аварийке ехал он. Это где-то в 0:15–0:20 было», — написал корреспонденту НГС очевидец в соцсети «ВКонтакте».

Другой очевидец рассказал корреспонденту НГС, что видел этот же «Мерседес» у гостиницы «Миротель» на площади Карла Маркса

«Этот вылетел на скорости с кольца и дал резко по тормозам, остановился прямо напротив столба в нескольких сантиметрах, колесо спустило», — написал очевидец.

После того, как к машине начали подходить люди, он резко поехал назад — после этого у него с левого переднего колеса отвалилась резина. 

Автомобиль отправился в сторону Бугринского моста.

В Главном управлении МВД по Новосибирской области ночную погоню пока не прокомментировали. 

В середине июня полицейские устроили погоню на улице Лежена — очевидцами стали проснувшиеся местные жители.

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КОММЕНТАРИИ (17)

Пульман
1 июл 2019 в 11:26

Обычный электоральный-патриот день города отмечал...всю духовность свою вложил без остатка

1 июл 2019 в 11:35

Как догонят так и отпустят. Тут недавно случай был на Кошурникова, если не путаю. Догнали ГАИ тонированный вкруг БМВ, да ещё и без номеров, да после нескольких минут переговоров и звонков разъехались.

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1 июл 2019 в 11:43

«Мерседес» уходит от погони (1980)