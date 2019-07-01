Полиция устроила погоню за «Мерседесом» со спущенным колесом

Сегодня ночью, 1 июля, полицейские отправились в погоню за «Мерседесом» на Бердском шоссе Новосибирска.

Как отмечается в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», когда один из полицейских начал подходить к автомобилю, тот решил быстро скрыться.

Очевидцы сообщили НГС, что видели этот автомобиль до погони.

«Перекресток Геодезическая — проспект Карла Маркса по направлению в сторону площади Маркса. Остановился на светофоре со скрежетом, потом стартанул самый первый на зелёный сигнал светофора. На аварийке ехал он. Это где-то в 0:15–0:20 было», — написал корреспонденту НГС очевидец в соцсети «ВКонтакте».