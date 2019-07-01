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Милота

Не выпускайте кошек: в кустах жимолости начали вылупляться птенцы маленьких певчих птиц

Орнитологи просят аккуратнее собирать урожай ягод на даче

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В кустах на дачах прячутся три вида славок — на фото садовая славка с птенцами

Фото: Алексей Яновский

На новосибирских дачах появились выводки маленьких певчих птичек — славки прячутся в кустах жимолости, и орнитологи просят дачников осторожно собирать урожай.

«Урожай ягод жимолости на дачных участках, особенно такой обильный, как нынче, непросто сохранить от дроздов-рябинников. Но посадки этого уникального по морозостойкости, раннеспелости и урожайности ягодного кустарника своей густой кроной привлекают для выведения потомства менее заметных, но более симпатичных пташек — голосистых пташек трех видов славок: мельничка, серой и садовой. 

Хотелось бы попросить дачников прежде чем приступать к сбору ягод или набрасыванию на кусты специальной защитной сетки или выпускать на участок кошек, убедиться, что в жимолости нет жилого гнезда этих крошечных и беззащитных птиц», 

— написал в редакцию НГС орнитолог Алексей Яновский.

По словам Яновского, мельничка отличает очень светлое горлышко, серую славку — коричневые, кроющие перья поверх крыла, а садовую славку — серый окрас.

На днях соседка Алексея Яновского на даче обнаружила в кустах гнёздышко садовой славки с шестью оперившимися птенцами, когда собирала жимолость.

«Куст невысокий, сформирован по конфигурации и величине наподобие чайного куста, в верхней части густой кроны славки разыскали место для устройства гнезда. При появлении хозяев на участке взрослые начинали перепархивать по заборам и веткам, издавая тревожные звуки. Пришлось отложить сбор урожая, пока птенчики не подрастут и самостоятельно, без паники в срок вылетят под открытое небо», — рассказал Яновский. 

В середине мая Алексей Яновский рассказывал, что в Новосибирск вернулись кукушки.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (5)

1 июл 2019 в 09:46

А если котики не доедают их тоже не выпускать из дома скажете?)

мимоходом
1 июл 2019 в 09:52

У нас эти птички поселились в туе. Оберегаем! Кошечку свою гоняем что бы не подходила, не пугала....

Wersus
1 июл 2019 в 09:53

Всё, пошел кота садить на цепь, что бы не шастал по обществу!