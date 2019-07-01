Не выпускайте кошек: в кустах жимолости начали вылупляться птенцы маленьких певчих птиц

«Урожай ягод жимолости на дачных участках, особенно такой обильный, как нынче, непросто сохранить от дроздов-рябинников. Но посадки этого уникального по морозостойкости, раннеспелости и урожайности ягодного кустарника своей густой кроной привлекают для выведения потомства менее заметных, но более симпатичных пташек — голосистых пташек трех видов славок: мельничка, серой и садовой.

На новосибирских дачах появились выводки маленьких певчих птичек — славки прячутся в кустах жимолости, и орнитологи просят дачников осторожно собирать урожай.

Хотелось бы попросить дачников прежде чем приступать к сбору ягод или набрасыванию на кусты специальной защитной сетки или выпускать на участок кошек, убедиться, что в жимолости нет жилого гнезда этих крошечных и беззащитных птиц»,

— написал в редакцию НГС орнитолог Алексей Яновский.

По словам Яновского, мельничка отличает очень светлое горлышко, серую славку — коричневые, кроющие перья поверх крыла, а садовую славку — серый окрас.

На днях соседка Алексея Яновского на даче обнаружила в кустах гнёздышко садовой славки с шестью оперившимися птенцами, когда собирала жимолость.

«Куст невысокий, сформирован по конфигурации и величине наподобие чайного куста, в верхней части густой кроны славки разыскали место для устройства гнезда. При появлении хозяев на участке взрослые начинали перепархивать по заборам и веткам, издавая тревожные звуки. Пришлось отложить сбор урожая, пока птенчики не подрастут и самостоятельно, без паники в срок вылетят под открытое небо», — рассказал Яновский.

В середине мая Алексей Яновский рассказывал, что в Новосибирск вернулись кукушки.