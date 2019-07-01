В Новосибирске начался новый этап теплоиспытаний

Сегодня, 1 июля, в Новосибирске начались теплоиспытания в зоне ТЭЦ-2 — от горячей воды отключают жителей в районе Димитровского и Коммунального мостов.

Отключения, о которых прежде сообщали в СГК, продлятся до 8 июля.

Кроме того, на прошлой неделе пресс-центр мэрии Новосибирска сообщал, что 4 июля начнутся теплоиспытания в зоне ТЭЦ-2 на правом берегу.

«Отключение горячей воды с 4 по 17 июля (максимальный срок): по Сакко и Ванцетти, Нижегородской, Садовой, Бориса Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инской, Колыванской, Серебренниковской, Коммунистической, Советской, Чаплыгина», — передавали в мэрии.