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В Новосибирске начался новый этап теплоиспытаний

В этот раз без горячей воды остались дома в районе Димитровского и Октябрьского мостов

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Ожидается, что в дома, отключенные сегодня, горячую вожу вернут 8 июля 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 1 июля, в Новосибирске начались теплоиспытания в зоне ТЭЦ-2 — от горячей воды отключают жителей в районе Димитровского и Коммунального мостов.

Отключения, о которых прежде сообщали в СГК, продлятся до 8 июля. 

Кроме того, на прошлой неделе пресс-центр мэрии Новосибирска сообщал, что 4 июля начнутся теплоиспытания в зоне ТЭЦ-2 на правом берегу.

«Отключение горячей воды с 4 по 17 июля (максимальный срок): по Сакко и Ванцетти, Нижегородской, Садовой, Бориса Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инской, Колыванской, Серебренниковской, Коммунистической, Советской, Чаплыгина», — передавали в мэрии.

Прежде сообщалось, что на указанных улицах на правом берегу испытания начнутся 8 июля.

Первые отключения горячей воды начались в городе 13 мая.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (1)

1 июл 2019 в 08:18

На этой карте мой дом на границе между двумя областями отключений, причем с границами административных районов судя по всему эти границы не совпадают. В итоге ничего не понятно.