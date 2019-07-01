В Новосибирске начался новый этап теплоиспытаний

Ожидается, что в дома, отключенные сегодня, горячую вожу вернут 8 июля
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня, 1 июля, в Новосибирске начались теплоиспытания в зоне ТЭЦ-2 — от горячей воды отключают жителей в районе Димитровского и Коммунального мостов.
Отключения, о которых прежде сообщали в СГК, продлятся до 8 июля.
Кроме того, на прошлой неделе пресс-центр мэрии Новосибирска сообщал, что 4 июля начнутся теплоиспытания в зоне ТЭЦ-2 на правом берегу.
«Отключение горячей воды с 4 по 17 июля (максимальный срок): по Сакко и Ванцетти, Нижегородской, Садовой, Бориса Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инской, Колыванской, Серебренниковской, Коммунистической, Советской, Чаплыгина», — передавали в мэрии.
Прежде сообщалось, что на указанных улицах на правом берегу испытания начнутся 8 июля.
Первые отключения горячей воды начались в городе 13 мая.