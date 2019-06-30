В Новосибирске прогремел салют в честь 126-летия города (видео)

Фейерверки отгремели на шести площадках
Фото: Александр Ощепков / НГС
В Новосибирске сегодня отмечают День города — сибирской столице исполнилось 126 лет. Для новосибирцев была подготовлена большая программа, в том числе фестиваль цветов, турнир по уличному баскетболу, велогонка и танцы экскаваторов. Завершился праздник салютом, который НГС транслирует в режиме онлайн.
На праздник в Новосибирск съехались сразу несколько известных артистов: Татьяна Овсиенко, Мари Краймбрери и Звонкий, группы «Город 312» и «Смысловые галлюцинации». Весь день наши журналисты вели репортаж с Дня города.