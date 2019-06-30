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День города-2019

В Новосибирске прогремел салют в честь 126-летия города (видео)

НГС транслировал фейерверк в прямом эфире

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Фейерверки отгремели на шести площадках

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске сегодня отмечают День города — сибирской столице исполнилось 126 лет. Для новосибирцев была подготовлена большая программа, в том числе фестиваль цветов, турнир по уличному баскетболу, велогонка и танцы экскаваторов. Завершился праздник салютом, который НГС транслирует в режиме онлайн.

На праздник в Новосибирск съехались сразу несколько известных артистов: Татьяна Овсиенко, Мари Краймбрери и Звонкий, группы «Город 312» и «Смысловые галлюцинации». Весь день наши журналисты вели репортаж с Дня города.

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