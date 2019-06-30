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Страна и мир

Новосибирец отправился на самокате из Екатеринбурга в Дубай, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Он путешествует с другом

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Сейчас путешественники едут в сторону Москвы

Фото: предоставлено Родионом Гераськиным

Житель Новосибирска Родион Гераськин вместе с другом Владиславом Белозёровым поехали из Екатеринбурга в Дубай, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

«Я с детства хотел совершить подобное путешествие после того, как закончу учиться. Мне нравился "медленный" формат пути. Всегда любил гулять пешком и объездил весь наш город на велосипеде, потому что так интереснее, нежели просто добраться из точки "а" в точку "б" на автобусе. Когда родители впервые свозили меня в Таиланд в 16 лет, я был разочарован, что самолёт — это так быстро. Хотелось прочувствовать путь. Когда мы поехали с друзьями в Казахстан на машине, я понял, что это уже ближе к истине. Но на велосипеде было бы, возможно, ещё интереснее. Поэтому, когда мой приятель озвучил свою идею, я с энтузиазмом предложил ему своё участие» — рассказал он корреспонденту НГС. 

На весь маршрут друзья планируют потратить от 6 до 8 месяцев

По словам Родиона, для передвижения по маршруту решили выбрать самокаты, потому что до этого так ещё никто не делал, и это более реальный вариант поставить рекорд, чем на велосипеде. Заявку на рекорд согласовывали около трёх месяцев.

«Наш маршрут: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Казань, Москва и, соответственно, промежуточные города. Далее юг России, и по плану мы должны были поехать через Грузию, но сейчас, в связи с политической обстановкой, нам, скорее всего, придётся пересмотреть маршрут», — объяснил Родион.

Сейчас путешественники находятся в городе Златоуст, но через пять дней рассчитывают быть в Уфе. На весь путь они планируют потратить от 6 до 8 месяцев. По завершении маршрута они планируют продать самокаты на аукционе и отправить средства на благотворительность в фонд по сохранению природы.

В начале июня семья новосибирских байкеров доехала до Кавказа и нашла там опустевшие города.

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путешественникидо Дубая на самокатах

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (3)

Точняк....
30 июн 2019 в 20:50

Из Пихтовки на самокате на Ленина,12 постоянно катаюсь.

Клубниченое мороженое
30 июн 2019 в 20:53

Лишь бы не работать.

30 июн 2019 в 20:52

Бред полный. Чтобы попасть по суше на территорию ОАЭ им придётся ехать через Саудовскую Аравию. Пусть попробуют визу туда получить....