На Алтае нашли тело последнего пропавшего туриста из Новосибирска

Спасатели завершили поиски пропавших на Алтае туристов из Новосибирска — 30 июня на дне озера обнаружили тело главы туристского клуба Николая Симонова.

«30 июня у подножья горы Металлург на дне озера найдено тело туриста Симонова Николая Александровича, поисковые мероприятия завершаются, — сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай. — Все тела туристов, попавших под лавину, найдены».

По информации ведомства, на месте поисков неблагоприятные метеоусловия, поэтому вертолёт МИ-8 Красноярского авиационного спасательного центра находится в режиме ожидания в селе Усть-Кокса, для доставки личного состава спасателей в пункты постоянной дислокации и тела туриста в морг Горно-Алтайска. На месте работают 16 спасателей алтайского и южно-сибирского поисково-спасательных отрядов МЧС России, в том числе 5 водолазов.