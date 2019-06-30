На Алтае нашли тело последнего пропавшего туриста из Новосибирска

Спасатели завершили поиски
Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Спасатели завершили поиски пропавших на Алтае туристов из Новосибирска — 30 июня на дне озера обнаружили тело главы туристского клуба Николая Симонова.
«30 июня у подножья горы Металлург на дне озера найдено тело туриста Симонова Николая Александровича, поисковые мероприятия завершаются, — сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай. — Все тела туристов, попавших под лавину, найдены».
По информации ведомства, на месте поисков неблагоприятные метеоусловия, поэтому вертолёт МИ-8 Красноярского авиационного спасательного центра находится в режиме ожидания в селе Усть-Кокса, для доставки личного состава спасателей в пункты постоянной дислокации и тела туриста в морг Горно-Алтайска. На месте работают 16 спасателей алтайского и южно-сибирского поисково-спасательных отрядов МЧС России, в том числе 5 водолазов.
28 июня спасатели вновь начали поиск без вести пропавших новосибирских туристов. Вчера на дне озера нашли тело ещё одной пропавшей туристки.
6 мая на склоне горы Металлург в Кош-Агачском районе Республики Алтай сошла лавина — она накрыла новосибирскую группу туристов. Семь из них оказались под снегом, ещё две девушки выжили — спустя два дня они вышли к другой группе из Академгородка и рассказали о случившемся. В тот же день началась операция по поиску туристов, которые попали под лавину. В первый день поисков спасатели обнаружили трёх погибших, в последующие дни — ещё двух. 11 мая спасатели объявили о том, что сворачивают поиски, но планируют возобновить их в конце июня.