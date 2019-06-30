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Стрельба в ТРЦ "Эдем"
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«Знаю, что он хороший мальчик»: знакомая рассказала о парне, которого застрелили в торговом центре

Павел Гергерт вместе со своей девушкой работали в KFC

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Павлу было 22 года

Фото: vk.com

Знакомая Павла Гергерта, который вчера погиб в ТРЦ «Эдем», рассказала о том, что он перевёлся работать в Академгородок из-за того, что так было ближе к дому. 

«К сожалению, на сегодняшний день ничего не знала о его личной жизни. Мы работали вместе очень долгое время. Знаю, что он хороший мальчик, — рассказала НГС его бывшая коллега Диляра Сунгатулина. — Узнала [о трагедии] от другого нашего общего коллеги. Вчера он позвонил, сказал, что так и так». 

По её словам, три года назад Павел работал в KFC на «Студенческой» — в отделе, где готовят мясо. «Потом в 2016 году осенью или летом он перевёлся в Академ, потому что ему там ближе было работать от дома ездить. Видимо, там он и познакомился с этой девушкой, — рассказала она. — Кто ж знал, что так получится». Знакомая Павла рассказала, что в этом году он закончил Новосибирский химико-технологический колледж имени Менделеева.

Убийство произошло 29 июня около 22:00 — 23-летний мужчина убил своего соперника, а потом застрелился сам. Сначала очевидцы решили, что это теракт, но позже руководство ТЦ сообщило, что трагедия произошла из-за неразделённой любви. Сотрудники торгового центра рассказали, что преступник пронёс оружие в чехле для гитары

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КОММЕНТАРИИ (21)

Точняк
30 июн 2019 в 17:44

Жесть, вы чё собираетесь неделю писать про это? все забыли уже

Фото пользователя
30 июн 2019 в 17:50

Один хороший мальчик застрелил другого хорошего мальчика. Дурдом "Солнышко".

Типичные комментаторы
30 июн 2019 в 17:45

Нам это не интересно