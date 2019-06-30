«Знаю, что он хороший мальчик»: знакомая рассказала о парне, которого застрелили в торговом центре

Знакомая Павла Гергерта, который вчера погиб в ТРЦ «Эдем», рассказала о том, что он перевёлся работать в Академгородок из-за того, что так было ближе к дому.

«К сожалению, на сегодняшний день ничего не знала о его личной жизни. Мы работали вместе очень долгое время. Знаю, что он хороший мальчик, — рассказала НГС его бывшая коллега Диляра Сунгатулина. — Узнала [о трагедии] от другого нашего общего коллеги. Вчера он позвонил, сказал, что так и так».



По её словам, три года назад Павел работал в KFC на «Студенческой» — в отделе, где готовят мясо. «Потом в 2016 году осенью или летом он перевёлся в Академ, потому что ему там ближе было работать от дома ездить. Видимо, там он и познакомился с этой девушкой, — рассказала она. — Кто ж знал, что так получится». Знакомая Павла рассказала, что в этом году он закончил Новосибирский химико-технологический колледж имени Менделеева.