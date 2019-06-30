«Называют тебя столицей»: новосибирцы сняли ролик ко Дню города, в котором звучит строгая песня

Новосибирцы сняли ролик к 126-летию города
Фото: скриншот с видео: YouTube / канал Елена Василенко
Новосибирцы сняли видеоролик, в котором показали ночной город с высоты птичьего полёта — в ролике строгим голосом поют песню новосибирского автора.
«Это просто собранные работы, которые были сделаны в течение года. Не конкретно под эту песню снималось — мы много работаем именно по воздушной съемке в нашем городе в Центре беспилотных технологий», — рассказала оператор и режиссёр ролика Елена Василенко. — То есть это общий такой итоговый ролик про наш город. Песню сочинил наш автор Юрий Боровских».
В ролике снят, в том числе ночной Новосибирск с высоты птичьего полёта. Сегодня наш город празднует своё 126-летие. Мы следим за празднованием Дня города в режиме онлайн.