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«Называют тебя столицей»: новосибирцы сняли ролик ко Дню города, в котором звучит строгая песня

В ролике сняли ночной город с высоты птичьего полёта

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Новосибирцы сняли ролик к 126-летию города

Фото: скриншот с видео: YouTube / канал Елена Василенко

Новосибирцы сняли видеоролик, в котором показали ночной город с высоты птичьего полёта — в ролике строгим голосом поют песню новосибирского автора.

«Это просто собранные работы, которые были сделаны в течение года. Не конкретно под эту песню снималось — мы много работаем именно по воздушной съемке в нашем городе в Центре беспилотных технологий», — рассказала оператор и режиссёр ролика Елена Василенко. — То есть это общий такой итоговый ролик про наш город. Песню сочинил наш автор Юрий Боровских». 

В ролике снят, в том числе ночной Новосибирск с высоты птичьего полёта. Сегодня наш город празднует своё 126-летие. Мы следим за празднованием Дня города в режиме онлайн

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День города - 2019

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КОММЕНТАРИИ (10)

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30 июн 2019 в 16:22

С Праздником, Товарищи Новосибирцы!!!
Это Наш Город, это Наша Страна, это Наши Люди!!!

Песня хорошая, душевная, но вот голос (с каким-то южнокавказским акцентом) не совсем подходит тут. :)))

Но всё равно! Ведь это Наш Праздник!!!
Ура!!! Ура!!! Ура!!!
Любимый Город Мой...

30 июн 2019 в 17:13

В России столица только одна - Москва. И всё. И есть москвичи старые с московской пропиской, которая от поколений. И есть новые москвичи. Которые делятся на тех, что с пропиской от родителей и тех, что сами приехали и прописались. Есть ещё каста москвичей приехавших из Подмосковья. И прописавшихся в Москве старой. Так что градации такие. И это ещё без подпунктов. А все остальные - в лучшем случае, замкадыши. И Питерцы тоже.

Фото пользователя
30 июн 2019 в 17:04

Населённый пункт большой —
С очень сложною «душой».
Многим жителям он дорог
И любимый — это город(с).С праздником ,новосибирцы ,люблю всех и обожаю!