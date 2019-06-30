«Называют тебя столицей»: новосибирцы сняли ролик ко Дню города, в котором звучит строгая песня

Välismaa Õpi Müük 30 июн 2019 в 17:13

В России столица только одна - Москва. И всё. И есть москвичи старые с московской пропиской, которая от поколений. И есть новые москвичи. Которые делятся на тех, что с пропиской от родителей и тех, что сами приехали и прописались. Есть ещё каста москвичей приехавших из Подмосковья. И прописавшихся в Москве старой. Так что градации такие. И это ещё без подпунктов. А все остальные - в лучшем случае, замкадыши. И Питерцы тоже.