«Ружьё пронёс в футляре для гитары»: очевидец рассказала про стрельбу в ТЦ «Эдем»

Трагедия произошла на фоне ревности
Фото: vk.com/edemtrk/instagram.com
Свидетельница стрельбы в ТРЦ «Эдем» рассказала подробности трагедии — преступник замаскировал оружие, стрелял несколько раз.
«Ружье он пронес в футляре для гитары, — рассказала одна из сотрудниц торгового центра, попросившая не называть её имени. — Когда он выстрелил, отрикошетило в кассира, она вовремя отреагировала, увернулась и упала. Прополза под стойкой и вышла оттуда».
По её словам, стрелял он целенаправленно в своего соперника, который в тот момент был в том месте кафе KFC, где разливают напитки. «Намеренно стрелял в парня. Было больше двух выстрелов, — сообщила она подробности. — Когда убил парня, закрылся в подсобке. Полиция пыталась договориться, чтобы он сдал оружие, но он застрелился».
По её словам, возлюбленная стрелка работает в ТЦ. После стрельбы её увезла полиция.
Убийство произошло 29 июня около 22:00 — 23-летний мужчина убил своего соперника, а потом застрелился сам. Сначала очевидцы решили, что это теракт, но позже руководство ТЦ сообщило, что трагедия произошла из-за неразделённой любви.