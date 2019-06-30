«Ружьё пронёс в футляре для гитары»: очевидец рассказала про стрельбу в ТЦ «Эдем»

Свидетельница стрельбы в ТРЦ «Эдем» рассказала подробности трагедии — преступник замаскировал оружие, стрелял несколько раз.

«Ружье он пронес в футляре для гитары, — рассказала одна из сотрудниц торгового центра, попросившая не называть её имени. — Когда он выстрелил, отрикошетило в кассира, она вовремя отреагировала, увернулась и упала. Прополза под стойкой и вышла оттуда».

По её словам, стрелял он целенаправленно в своего соперника, который в тот момент был в том месте кафе KFC, где разливают напитки. «Намеренно стрелял в парня. Было больше двух выстрелов, — сообщила она подробности. — Когда убил парня, закрылся в подсобке. Полиция пыталась договориться, чтобы он сдал оружие, но он застрелился».