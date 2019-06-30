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Стрельба в ТРЦ "Эдем"
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«Ружьё пронёс в футляре для гитары»: очевидец рассказала про стрельбу в ТЦ «Эдем»

Одна пуля чуть не попала в кассира

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Трагедия произошла на фоне ревности

Фото: vk.com/edemtrk/instagram.com

Свидетельница стрельбы в ТРЦ «Эдем» рассказала подробности трагедии — преступник замаскировал оружие, стрелял несколько раз. 

«Ружье он пронес в футляре для гитары, — рассказала одна из сотрудниц торгового центра, попросившая не называть её имени. — Когда он выстрелил, отрикошетило в кассира, она вовремя отреагировала, увернулась и упала. Прополза под стойкой и вышла оттуда».

По её словам, стрелял он целенаправленно в своего соперника, который в тот момент был в том месте кафе KFC, где разливают напитки. «Намеренно стрелял в парня. Было больше двух выстрелов, — сообщила она подробности. — Когда убил парня, закрылся в подсобке. Полиция пыталась договориться, чтобы он сдал оружие, но он застрелился».

По её словам, возлюбленная стрелка работает в ТЦ. После стрельбы её увезла полиция.

Убийство произошло 29 июня около 22:00 — 23-летний мужчина убил своего соперника, а потом застрелился сам. Сначала очевидцы решили, что это теракт, но позже руководство ТЦ сообщило, что трагедия произошла из-за неразделённой любви.

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убийство в ТЦ Эдем

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КОММЕНТАРИИ (26)

Я не робот
30 июн 2019 в 15:28

Столько много девушек вокруг, на все готовых, и зачем креаклы на такое идут.

Ага
30 июн 2019 в 15:25

Девушка совершенно обычной внешности.... не красавица... смысл в чем ....

elka
30 июн 2019 в 15:24

Судя по фото там некого бояться, пацан еще совсем. Зато некто DER - настолько трус и не мужчина, что вчера в комментах писал тут что аж дрожал от страха.