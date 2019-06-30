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«На фоне неразделённой любви»: ТЦ прокомментировал выстрелы в здании, СК рассказал подробности

Следователи сообщили, что человек с оружием зашёл в подсобное помещение

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23-летний мужчина зашёл в подсобку, убил соперника и застрелился сам

Фото: Александр Ощепков / НГС

ТЦ «Эдем» прокомментировал в соцсетях ситуацию, которая произошла 29 июня вечером, когда 23-летний мужчина убил своего соперника и застрелился. 

«Около 22:00 произошла бытовая ссора на фоне неразделенной любви. В целях безопасности наши гости без паники были эвакуированы на улицу. Пострадавших среди посетителей нет. ТРК "Эдем" функционирует в том же режиме», — сообщается на официальной странице ТЦ «Эдем» «ВКонтакте». 

На своей странице в Instagram торговый центр разместил фотографию пары с подписью «Это был не теракт, а любовная трагедия: почему в ТРК "Эдем" прозвучали два выстрела». 

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. «По данным следствия, 29 июня 2019 года 23-летний молодой человек около 22 часов пришел в ТЦ "Эдем" в Советском районе и в подсобном помещении одного из кафе быстрого питания произвел выстрел из "Сайги" в 22-летнего работника кафе, после чего выстрелил в себя. От полученных повреждений оба скончались на месте происшествия, — сообщили в Следственном комитете. — В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается». 

Пользователи соцсетей рассказали, что пара рассталась недавно. Последнее сообщение, которое написал преступник на своей странице «ВКонтакте», — признание в любви своей бывшей девушке. НГС следил за развитием событий в режиме онлайн. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Sample Text
30 июн 2019 в 13:04

Уже давно предлагается внести любовь в число психических болезней. И я считаю, это правильное решение. Здоровый человек не пойдет никого убивать из-за якобы неудачных отношений