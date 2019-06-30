«На фоне неразделённой любви»: ТЦ прокомментировал выстрелы в здании, СК рассказал подробности

ТЦ «Эдем» прокомментировал в соцсетях ситуацию, которая произошла 29 июня вечером, когда 23-летний мужчина убил своего соперника и застрелился.



«Около 22:00 произошла бытовая ссора на фоне неразделенной любви. В целях безопасности наши гости без паники были эвакуированы на улицу. Пострадавших среди посетителей нет. ТРК "Эдем" функционирует в том же режиме», — сообщается на официальной странице ТЦ «Эдем» «ВКонтакте».

На своей странице в Instagram торговый центр разместил фотографию пары с подписью «Это был не теракт, а любовная трагедия: почему в ТРК "Эдем" прозвучали два выстрела».