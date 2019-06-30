Грязь отслаивалась: улицы для пеших прогулок помыли с шампунем

Новосибирские улицы помыли с шампунем ко Дню города — это эксперимент мэрии на участках, где люди будут ходить пешком в праздник.

Как и планировалось, улицы помыли в ночь с 29 на 30 июня, рассказал начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк. Это Красный проспект от Фрунзе до Максима Горького — участок, перекрытый для пешеходов. Вокзальная магистраль, площадь Пименова, Октябрьская магистраль и Верхняя зона Советского района, где перекрыто движение в праздник.