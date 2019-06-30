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Грязь отслаивалась: улицы для пеших прогулок помыли с шампунем

Это эксперимент мэрии ко Дню города

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В этом году праздник будет проходить на чистых улицах

Фото: Александр Ощепков / НГС

Первое фото сделано в пятницу, 28 июня. Второе — утром 30 июня

Фото 1: Александр Ощепков / НГС
Фото 2: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские улицы помыли с шампунем ко Дню города — это эксперимент мэрии на участках, где люди будут ходить пешком в праздник. 

Как и планировалось, улицы помыли в ночь с 29 на 30 июня, рассказал начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк. Это Красный проспект от Фрунзе до Максима Горького — участок, перекрытый для пешеходов. Вокзальная магистраль, площадь Пименова, Октябрьская магистраль и Верхняя зона Советского района, где перекрыто движение в праздник. 

По его словам, дорожники Советского района отметили эффект от мытья улиц — говорили, что «грязь отслаивалась». 

Улицы с шампунем впервые моют в Новосибирске. Производитель шампуня — пермский завод противогололёдных препаратов. Партия для эксперимента досталась городу бесплатно.

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уборка улицДень города - 2019

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КОММЕНТАРИИ (9)

Жаклин
30 июн 2019 в 11:58

Феерия господа! Новосибирск впервые за полтора века помыли!!!! Слава великому мэру, который на исходе своего срока воспользовался халявным шампунем и приподнес все в лучшем, чистейшем виде! Но не кажется ли вам, господа, что начинать нужно было не с центра, а с окраин, где грязи значительно больше.

Фото пользователя
30 июн 2019 в 11:52

Ну помыли они впервые за 126 лет шампунем центральные улицы. А дальше то что? На остальные улицах ливневок нет, поэтому их бесполезно шампунем мыть

Фото пользователя
30 июн 2019 в 11:52

Ну помыли они впервые за 126 шампунем центральные улицы. А дальше то что? На остальные улицах ливневок нет, поэтому их бесполезно шампунем мыть