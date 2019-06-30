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Волонтёры нашли пропавшего подростка

В поисках принимали участие 15 человек

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На поиски подростка вышли около 15 человек

Фото: Густаво Зырянов / из архива НГС

Новосибирские волонтёры нашли 17-летнего подростка с особенностями развития — на поиски вышли 15 человек.  

«Нашёлся сегодня ночью, — сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт". — Искали его порядка 15 человек, были автономные задачи. Искали совместно с полицией. Но дело в том, что ребёнок пришёл сам. Всё-таки смог найти дорогу и сам вернулся к бабушке». 

Подросток пропал вчера, когда вышел в неустановленном месте из автобуса, который шёл по маршруту Сузун — Искитим — Бердск — Новосибирск — волонтёры просили помощи в его поисках. Сообщалось, что ребёнок не ориентируется в пространстве, так как имеет особенности развития. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

блондинка
30 июн 2019 в 10:54

Слава богу, нашелся. Очень хорошая новость. За таких ребятишек особенно тревожно, они ж не приспособлены к социуму, в 17 лет как маленькие дети, любой может обмануть. Хорошо, что все хорошо закончилось.

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30 июн 2019 в 11:51

"Сообщалось, что ребёнок не ориентируется в пространстве, так как имеет особенности развития". Что за родители, которые оставляют одного ребенка с плохим зрением!