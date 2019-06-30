Волонтёры нашли пропавшего подростка

Новосибирские волонтёры нашли 17-летнего подростка с особенностями развития — на поиски вышли 15 человек.

«Нашёлся сегодня ночью, — сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт". — Искали его порядка 15 человек, были автономные задачи. Искали совместно с полицией. Но дело в том, что ребёнок пришёл сам. Всё-таки смог найти дорогу и сам вернулся к бабушке».

Подросток пропал вчера, когда вышел в неустановленном месте из автобуса, который шёл по маршруту Сузун — Искитим — Бердск — Новосибирск — волонтёры просили помощи в его поисках. Сообщалось, что ребёнок не ориентируется в пространстве, так как имеет особенности развития.