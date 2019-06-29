В Новосибирской области ищут подростка в красной ветровке с особенностями развития

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 17-летнего Леонида Срывкина — подросток пропал сегодня днём.
Как сообщают волонтёры, ребёнок не ориентируется в пространстве, так как имеет особенности развития. Днём он вышел в неустановленном месте из автобуса, который следовал по маршруту Сузун — Искитим — Бердск — Новосибирск (Речной вокзал — Автовокзал).
«Подросток следовал на автобусе из Сузуна через Искитим, должен был выйти в Бердске. Получилось так, что проконтролировать его перемещение в автобусе никто не мог, поэтому нам достоверно неизвестно, вышел он в Искитиме, Бердске или на Речном вокзале, либо на Автовокзале. Комментариев от водителя автобуса нам получить не удалось. Огромная просьба от правоохранительных органов — сделать максимальный репост. Подросток с особенностями развития, его жизнь может находиться в опасности», — сообщила корреспонденту НГС Алеся Яблонских, руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт».
В ориентировке сообщается, что Леонид Срывкин худощавого телосложения, у него тёмно-русые волосы, серые глаза. Рост пропавшего — 180 сантиметров. Был одет в красную ветровку с синими вставками, белую футболку с тёмными полосками, синие джинсы, на ногах — незавязанные кроссовки чёрного цвета. Также сообщается, что с собой у подростка был рюкзак.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по единому номеру 112 или по номеру поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700–54–52.
Две недели назад Вечером волонтёры искали 11-летнюю Яну Гунькову — девочка ушла с детской площадки в Кольцово и пропала.