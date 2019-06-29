В Новосибирской области ищут подростка в красной ветровке с особенностями развития

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 17-летнего Леонида Срывкина — подросток пропал сегодня днём.

Как сообщают волонтёры, ребёнок не ориентируется в пространстве, так как имеет особенности развития. Днём он вышел в неустановленном месте из автобуса, который следовал по маршруту Сузун — Искитим — Бердск — Новосибирск (Речной вокзал — Автовокзал).

«Подросток следовал на автобусе из Сузуна через Искитим, должен был выйти в Бердске. Получилось так, что проконтролировать его перемещение в автобусе никто не мог, поэтому нам достоверно неизвестно, вышел он в Искитиме, Бердске или на Речном вокзале, либо на Автовокзале. Комментариев от водителя автобуса нам получить не удалось. Огромная просьба от правоохранительных органов — сделать максимальный репост. Подросток с особенностями развития, его жизнь может находиться в опасности», — сообщила корреспонденту НГС Алеся Яблонских, руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт».