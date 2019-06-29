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Дороги и транспорт

В Заельцовском районе столкнулись такси и иномарка — оба автомобиля получили повреждения

По словам очевидцев, после столкновения водитель такси стал срывать с машины наклейку «Яндекс.Такси»

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У Toyota Vitz уничтожена передняя часть 

Фото: 2ГИС

Сегодня в Заельцовском районе автомобиль Nissan Almera, брендированный «Яндекс. Такси», столкнулся с иномаркой Toyota Vitz — авария произошла на пересечении улиц Холодильной и Дуси Ковальчук. 

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, после столкновения водитель Nissan Almera начал срывать наклейку «Яндекс. Такси» со своего автомобиля. 

По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», обе машины получили повреждения. «От удара у "Тойоты" оказалась уничтожена передняя часть, также вывернуло колесо. У "Ниссана" оторвало задний бампер, а также повреждены крыло и заднее колесо», — сообщается в паблике. 

В начале июня в Железнодорожном районе автомобиль KIA Rio, брендированный «Яндекс. Такси», столкнулся с автомобилем Lada Vesta — в результате аварии пострадали два человека

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столкновениеДТП

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КОММЕНТАРИИ (7)

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29 июн 2019 в 21:25

Видел эту аварию, вышел из своей Бугатти Тайп Атлантик 1936 г.в. и сделал замечания водителям.

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29 июн 2019 в 21:30

Нужно нарисовать ПП через каждые 100 метров. Знаю о чём говорю! ;)

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29 июн 2019 в 22:04

Пруль и так уже битый-перебитый