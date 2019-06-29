У Toyota Vitz уничтожена передняя часть
Фото: 2ГИС
Сегодня в Заельцовском районе автомобиль Nissan Almera, брендированный «Яндекс. Такси», столкнулся с иномаркой Toyota Vitz — авария произошла на пересечении улиц Холодильной и Дуси Ковальчук.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, после столкновения водитель Nissan Almera начал срывать наклейку «Яндекс. Такси» со своего автомобиля.
По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», обе машины получили повреждения. «От удара у "Тойоты" оказалась уничтожена передняя часть, также вывернуло колесо. У "Ниссана" оторвало задний бампер, а также повреждены крыло и заднее колесо», — сообщается в паблике.
В начале июня в Железнодорожном районе автомобиль KIA Rio, брендированный «Яндекс. Такси», столкнулся с автомобилем Lada Vesta — в результате аварии пострадали два человека.