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Гибель туристов в Горном Алтае

Алтайские спасатели нашли тело шестой туристки из Новосибирска

Тело погибшей обнаружили на дне горного озера

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Тело погибшей в скором времени доставят в Горно-Алтайск

Фото: turizm.lib.ru

Сегодня, 29 июня, спасатели нашли тело ещё одной погибшей из числа новосибирских туристов, которые попали под лавину в горах Республики Алтай. 

«В 11:25 по местному времени <...> на дне озера спасателям удалось обнаружить тело туристки. Без вести пропавшим числится еще один турист. Сегодня запланирована доставка тела вертолетом Ми-8 в г. Горно-Алтайск», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай. 

В пресс-службе добавили, что на дне озера также были найдены личные вещи и альпинистское снаряжение. 

Сейчас на месте работают 15 спасателей, в том числе 5 водолазов. 

Сегодня запланирована доставка к месту поисков дополнительного водолазного оборудования — генератора, компрессорной станции, комплекса телевизионного подводного наблюдения.

6 мая на склоне горы Металлург в Кош-Агачском районе Республики Алтай сошла лавина — она накрыла новосибирскую группу туристов. Семь из них оказались под снегом, ещё две девушки выжили — спустя два дня они вышли к другой группе из Академгородка и рассказали о случившемся.

В тот же день началась операция по поиску туристов, которые попали под лавину. В первый день поисков спасатели обнаружили трёх погибших, в последующие дни — ещё двух. 11 мая спасатели объявили о том, что сворачивают поиски, но планируют возобновить их в конце июня.

Вчера, 28 июня, спасатели вновь начали поиск без вести пропавших новосибирских туристов. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

Точняк...
29 июн 2019 в 20:04

Транспортировку пусть родственники оплачивают.Или опять деньги налогоплательщиков, и мои в том числе, потратят?

Пушистик
29 июн 2019 в 20:13

А по весне она оттаяла...

29 июн 2019 в 20:48

Юля... Как страшно! Теперь близким предстоит опознание... Но хоть похоронить теперь смогут... 😢