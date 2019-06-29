Алтайские спасатели нашли тело шестой туристки из Новосибирска

Тело погибшей в скором времени доставят в Горно-Алтайск
Фото: turizm.lib.ru
Сегодня, 29 июня, спасатели нашли тело ещё одной погибшей из числа новосибирских туристов, которые попали под лавину в горах Республики Алтай.
«В 11:25 по местному времени <...> на дне озера спасателям удалось обнаружить тело туристки. Без вести пропавшим числится еще один турист. Сегодня запланирована доставка тела вертолетом Ми-8 в г. Горно-Алтайск», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.
В пресс-службе добавили, что на дне озера также были найдены личные вещи и альпинистское снаряжение.
Сейчас на месте работают 15 спасателей, в том числе 5 водолазов.
Сегодня запланирована доставка к месту поисков дополнительного водолазного оборудования — генератора, компрессорной станции, комплекса телевизионного подводного наблюдения.
6 мая на склоне горы Металлург в Кош-Агачском районе Республики Алтай сошла лавина — она накрыла новосибирскую группу туристов. Семь из них оказались под снегом, ещё две девушки выжили — спустя два дня они вышли к другой группе из Академгородка и рассказали о случившемся.
В тот же день началась операция по поиску туристов, которые попали под лавину. В первый день поисков спасатели обнаружили трёх погибших, в последующие дни — ещё двух. 11 мая спасатели объявили о том, что сворачивают поиски, но планируют возобновить их в конце июня.
Вчера, 28 июня, спасатели вновь начали поиск без вести пропавших новосибирских туристов.