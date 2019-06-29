Алтайские спасатели нашли тело шестой туристки из Новосибирска

Сегодня, 29 июня, спасатели нашли тело ещё одной погибшей из числа новосибирских туристов, которые попали под лавину в горах Республики Алтай.



«В 11:25 по местному времени <...> на дне озера спасателям удалось обнаружить тело туристки. Без вести пропавшим числится еще один турист. Сегодня запланирована доставка тела вертолетом Ми-8 в г. Горно-Алтайск», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

В пресс-службе добавили, что на дне озера также были найдены личные вещи и альпинистское снаряжение.