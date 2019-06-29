К ГПНТБ съехались танки и бронетранспортеры

Среди военной техники оказался и легендарный Т-34
Фото: Дарья Януш / НГС
На площади Пименова проходит военизированный праздник, цель которого – привлечь желающих служить в армии по контракту. Мероприятие привлекло внимание и горожан и непризывного возраста.
На площади Пименова выстроена боевая техника и установлена сцена с надписью «Центральный военный округ». Здесь идет вербовка в ряды вооруженных сил для службы по контракту.
Основное внимание горожан, впрочем, привлекают танки и бронемашины. Дети с удовольствием забираются на боевую технику, а взрослые – просто фотографируются на её фоне. Мероприятие стало так же местом паломничества китайских туристов, которые приезжают сюда специально во время экскурсии по городу.
Вчера Новосибирске на военном аэродроме в аэропорту Толмачёво открылся Международный военно-технический форум «Армия-2019».