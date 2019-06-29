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К ГПНТБ съехались танки и бронетранспортеры

Здесь проходит запись в армию для службы по контракту

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Среди военной техники оказался и легендарный Т-34

Фото: Дарья Януш / НГС 

На площади Пименова проходит военизированный праздник, цель которого – привлечь желающих служить в армии по контракту. Мероприятие привлекло внимание и горожан и непризывного возраста.

Публика восприняла появление боевой техники, как новое развлечение

На площади Пименова выстроена боевая техника и установлена сцена с надписью «Центральный военный округ». Здесь идет вербовка в ряды вооруженных сил для службы по контракту.

Особенной популярностью боевые машины пользовались у детей

Основное внимание горожан, впрочем, привлекают танки и бронемашины. Дети с удовольствием забираются на боевую технику, а взрослые – просто фотографируются на её фоне. Мероприятие стало так же местом паломничества китайских туристов, которые приезжают сюда специально во время экскурсии по городу.

Вчера Новосибирске на военном аэродроме в аэропорту Толмачёво открылся Международный военно-технический форум «Армия-2019».

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КОММЕНТАРИИ (5)

принц нгс (внук короля с богаткова)
29 июн 2019 в 17:25

Где запись во фсин? хочу служить в ик

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29 июн 2019 в 17:24

Бездельников местных и нытиков, надо сразу туда отправить. В армии научатся уму разуму.

Фото пользователя
29 июн 2019 в 17:32

Кого лечите??Но при этом в военкоматах, студентам бакалаврам ,которые в июне защитились уже в нарушении федерального закона и отсрочке от армии для поступления в магистратуру дают повестку на прохождение мёд комиссии..