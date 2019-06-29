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После удара отказали тормоза: Infinity получил удар в бок, а потом врезался в дерево

В ДТП на Станиславского пострадала пассажирка

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Фото:  предоставлено аварийными комиссарами «Автоспас», vk.com/avtospasrus

На Станиславского произошло ДТП, в котором пострадал пассажир. Столкнулись KIA, который двигался на красный сигнал светофора, и Infinity, получивший удар в бок.

Как рассказали в службе «Автоспас», KIA двигался по улице Станиславского со стороны Немировича-Данченко в сторону пл. Станиславского. На перекрестке машина не остановилась на красный сигнал светофора и столкнулась с Infinity, который двигался по Степной со стороны Костычева.

От удара у Infinity отказали тормоза, он проехал прямо по Степной, ушел вправо и врезался в дерево. У самой машины осталась огромная вмятина слева.

По словам представителей «Автоспаса», в аварии есть как минимум один пострадавший — пассажирку KIA увезли на скорой.

Вчера, 28 июня, в самом центре города машина с символикой Uber врезалась в автобус № 8. В аварии никто не пострадал, но ДТП спровоцировало пробку.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (4)

29 июн 2019 в 17:33

Вот.... Японское качество ... в тазе рено или солярисе всех бы поубивало ...

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29 июн 2019 в 16:49

За рулем была комментаторша НГС с ником Инфинити?

Точняк...
29 июн 2019 в 16:50

Передал директору эту новость. Чуть позже прочитает.