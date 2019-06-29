После удара отказали тормоза: Infinity получил удар в бок, а потом врезался в дерево

На Станиславского произошло ДТП, в котором пострадал пассажир. Столкнулись KIA, который двигался на красный сигнал светофора, и Infinity, получивший удар в бок.



Как рассказали в службе «Автоспас», KIA двигался по улице Станиславского со стороны Немировича-Данченко в сторону пл. Станиславского. На перекрестке машина не остановилась на красный сигнал светофора и столкнулась с Infinity, который двигался по Степной со стороны Костычева.