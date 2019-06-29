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Политика
Выборы мэра Новосибирска – 2019

Депутат горсовета выдвинулась в мэры Новосибирска

Документы в избирком сдал депутат из Академгородка Наталья Пинус

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Наталья Пинус стала вторым официальным претендентом на должность мэра 

Фото: Наталья Пинус / Facebook.com

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус объявила о том, что сдала сегодня, 29 июня, документы в городскую избирательную комиссию. 

«Сегодня, в субботу, утром я со своей группой поддержки отнесла документы в избирком. С этого момента для меня начинается официальная предвыборная кампания на должность мэра Новосибирска», — написала Пинус в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Наталья Пинус — депутата от округа № 35 в новосибирском Академгородке. В горсовет она избиралась как независимый кандидат, но на выборы мэра она пошла от партии «Российский общенародный союз», что позволит ей не собирать подписи в свою поддержку. 

Пинус стала вторым претендентом на должность градоначальника. Первым 21 июня документы в избирком подал координатор новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко. Он идёт на выборы как самовыдвиженец и должен собрать около 6 тысяч подписей. 

Выборы должны пройти в единый день голосования — 8 сентября.

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КОММЕНТАРИИ (40)

непонятно ничо
29 июн 2019 в 16:02

Партия мутная, деятельность кандидатки не освещена. Чем полезным она может похвастать? Программа, наконец...
Или мы ее, такую милую, обязаны выбрать?

Глас
29 июн 2019 в 16:00

Когда уже выдвинится хоть один кондидат достойный?! Нам не нужны люди с политическими взглядами, нам нужен крепкий хозяйственник.

толя
29 июн 2019 в 16:06

всем ясно-понятно, что Наталья просто осветиться хочет. Чтобы проще в ЗакСобрание попасть в следующем году. А вот сотрудничество с партией Бабурина - это ей в минус. Минус Пинус для меня.