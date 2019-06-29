Депутат горсовета выдвинулась в мэры Новосибирска

Наталья Пинус стала вторым официальным претендентом на должность мэра
Фото: Наталья Пинус / Facebook.com
Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус объявила о том, что сдала сегодня, 29 июня, документы в городскую избирательную комиссию.
«Сегодня, в субботу, утром я со своей группой поддержки отнесла документы в избирком. С этого момента для меня начинается официальная предвыборная кампания на должность мэра Новосибирска», — написала Пинус в своих официальных аккаунтах в соцсетях.
Наталья Пинус — депутата от округа
Пинус стала вторым претендентом на должность градоначальника. Первым 21 июня документы в избирком подал координатор новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко. Он идёт на выборы как самовыдвиженец и должен собрать около 6 тысяч подписей.
Выборы должны пройти в единый день голосования — 8 сентября.