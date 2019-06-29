Депутат горсовета выдвинулась в мэры Новосибирска

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус объявила о том, что сдала сегодня, 29 июня, документы в городскую избирательную комиссию.

«Сегодня, в субботу, утром я со своей группой поддержки отнесла документы в избирком. С этого момента для меня начинается официальная предвыборная кампания на должность мэра Новосибирска», — написала Пинус в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

