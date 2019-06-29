Полиция разыскивает мошенников, которые представлялись сотрудниками пенсионного фонда

Фото: Фрагмент видео с камеры домофона
Новосибирская полиция опубликовала видео, на котором запечатлены предполагаемые преступники. Они пытались обворовать пенсионеров под предлогом переписи купюр перед «обменом денег».
Отдел полиции
Мошенницы пообещали старикам повышение пенсий и одновременно сообщили, что якобы в ближайшее время планируется обмен денежных купюр на новые. Под этим предлогом они предложили жертвам переписать имеющиеся в доме денежные купюры «для последующего обмена».
Во время «переписи» одна из злоумышленниц подменила настоящие купюры на сувенирные билеты «банка приколов», однако, уходя, выронила одну из них. Поняв, что стала жертвой обмана, 85-летняя пенсионерка потребовала отдать ей похищенные деньги, однако мошенница, подняв купюру, скрылась с места преступления вместе со своей сообщницей.
По заявлению потерпевших возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Ущерб от совершенного преступления составил 41 тысячу рублей. В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции была изъята видеозапись с камеры домофона, запечатлевшая подозреваемых.
Всех, кому что-либо известно о личностях подозреваемых или их местонахождении, просят обратиться в полицию по телефонам: 232–20–02, 232–19–61, 232–20–09.
В случае с пенсионерами злоумышленники воспользовались доверчивостью пожилых людей. Однако жертвой мошенников можно стать в любом возрасте. Например, весной этого года в Новосибирске зарегистрирован новый вид мошенничества — жителям стали поступать телефонные звонки с номеров из Йемена. Пострадавшие рассказывают, что если поднять трубку или перезвонить, со счёта мобильного телефона пропадают деньги.