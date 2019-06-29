Полиция разыскивает мошенников, которые представлялись сотрудниками пенсионного фонда

Отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску распространил видео, на котором запечатлены предполагаемые мошенники. Как сказано в сообщении полиции, 28 июня около 13:00 к супругам-пенсионерам возле подъезда дома № 24/1 по ул. Учительской подошли две неизвестные женщины, одна из которых представилась социальным работником, а другая — сотрудником пенсионного фонда.

Новосибирская полиция опубликовала видео, на котором запечатлены предполагаемые преступники. Они пытались обворовать пенсионеров под предлогом переписи купюр перед «обменом денег».

Мошенницы пообещали старикам повышение пенсий и одновременно сообщили, что якобы в ближайшее время планируется обмен денежных купюр на новые. Под этим предлогом они предложили жертвам переписать имеющиеся в доме денежные купюры «для последующего обмена».

Во время «переписи» одна из злоумышленниц подменила настоящие купюры на сувенирные билеты «банка приколов», однако, уходя, выронила одну из них. Поняв, что стала жертвой обмана, 85-летняя пенсионерка потребовала отдать ей похищенные деньги, однако мошенница, подняв купюру, скрылась с места преступления вместе со своей сообщницей.

По заявлению потерпевших возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Ущерб от совершенного преступления составил 41 тысячу рублей. В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции была изъята видеозапись с камеры домофона, запечатлевшая подозреваемых.



Всех, кому что-либо известно о личностях подозреваемых или их местонахождении, просят обратиться в полицию по телефонам: 232–20–02, 232–19–61, 232–20–09.

