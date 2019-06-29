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Полиция разыскивает мошенников, которые представлялись сотрудниками пенсионного фонда

Они украли у 85-летней женщины 41 тысячу рублей под предлогом «переписи перед обменом денег»

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Фото: Фрагмент видео с камеры домофона

Новосибирская полиция опубликовала видео, на котором запечатлены предполагаемые преступники. Они пытались обворовать пенсионеров под предлогом переписи купюр перед «обменом денег».

Отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску распространил видео, на котором запечатлены предполагаемые мошенники. Как сказано в сообщении полиции, 28 июня около 13:00 к супругам-пенсионерам возле подъезда дома № 24/1 по ул. Учительской подошли две неизвестные женщины, одна из которых представилась социальным работником, а другая — сотрудником пенсионного фонда.

Мошенницы пообещали старикам повышение пенсий и одновременно сообщили, что якобы в ближайшее время планируется обмен денежных купюр на новые. Под этим предлогом они предложили жертвам переписать имеющиеся в доме денежные купюры «для последующего обмена».

Во время «переписи» одна из злоумышленниц подменила настоящие купюры на сувенирные билеты «банка приколов», однако, уходя, выронила одну из них. Поняв, что стала жертвой обмана, 85-летняя пенсионерка потребовала отдать ей похищенные деньги, однако мошенница, подняв купюру, скрылась с места преступления вместе со своей сообщницей.

По заявлению потерпевших возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Ущерб от совершенного преступления составил 41 тысячу рублей. В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции была изъята видеозапись с камеры домофона, запечатлевшая подозреваемых.

Всех, кому что-либо известно о личностях подозреваемых или их местонахождении, просят обратиться в полицию по телефонам: 232–20–02, 232–19–61, 232–20–09.

В случае с пенсионерами злоумышленники воспользовались доверчивостью пожилых людей. Однако жертвой мошенников можно стать в любом возрасте. Например, весной этого года в Новосибирске зарегистрирован новый вид мошенничества — жителям стали поступать телефонные звонки с номеров из Йемена. Пострадавшие рассказывают, что если поднять трубку или перезвонить, со счёта мобильного телефона пропадают деньги. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

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29 июн 2019 в 14:04

Фотороботы предоставьте. Распространю это среди свои подчиненных - сотрудников ЧОПа

Фото пользователя
29 июн 2019 в 15:06

Увижу сообщу...

маруся
29 июн 2019 в 14:27

Они украли у 85-летней женщины 41 тысячу рублей под предлогом «переписи перед обменом денег»
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везде дурят, тырят, обманывают Заходишь в ОТ или гуляешь по улицам там на лечение собирают В детсадах и школах добровольные пожертвования требуют А уж сколько обломилоь при увеличении пенсионного возраста нетрудно подсчитать