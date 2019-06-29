Улицу Ленина заполонили огромные движущиеся икебаны

На улице Ленина открыт Фестиваль цветов. Свои работы здесь представили флористы из Польши, Бельгии, Испании и Москвы.

Фестиваль цветов проводится в Новосибирске впервые. Площадкой для него стал отрезок улицы Ленина между одноименной площадью и улицей Советская, который еще в начале недели был перекрыт для движения автотранспорта.



Публику развлекали аниматоры на ходулях и «прыгунках» Фото: Стас Соколов / НГС

Композиции из цветов, зелени, дерева и других материалов готовили команды флористов из Польши, Бельгии, Испании, Москвы и городов Сибири. По замыслу организаторов «букеты» должны быть мобильными — их смонтировали на движущихся платформах, которые дополняют декорированные цветами кареты и старые автомобили.



В торжественном открытии приняли участие детские танцевальные коллективы. Часть танцоров были одеты в костюмы цветов. Публику развлекали также аниматоры на ходулях и в ярких одеяниях.

Композиция «Комфортный город» (Наталья Жижко, Москва) Фото: Стас Соколов / НГС

Каждая цветочная композиция представляет собой массивную инсталляцию, изготовление которой заняло не несколько дней. Так, например, Наталья Жижко из Москвы представляет себе «комфортный город». Главное побольше мостов. И цветов.

«Зеленый город» (Студенты Школы новой флористики, Новосибирск) Фото: Стас Соколов / НГС

Студенты Школы новой флористики из Новосибирска соорудили цветущую ёлку. Вместе с другой растительностью сиреневая ёлка плывёт куда-то на плоскодонной лодке. Композиция называется «Зеленый город»

Композиция «Арт-Перк» (Марьюс Гвилдис, Литва) Фото: Стас Соколов / НГС

Литовский флорист Марьюс Гвилдис решил, очевидно, что древесина — это тоже одна из форм цветов, и сделал свою композицию «Арт-Перк» преимущественно из более долговечных и практичных деревянных реек. Которые, впрочем, действительно украшены цветами.

Фото: Стас Соколов / НГС

Участники фестиваля из Испании Мария Фернандес Миранда Менендес и Беатрис Линасеро Кабрерос (это два человека) представили «Карнавал», который новосибирцам тоже может напомнить о мостах. Хотя вряд ли это входило в планы авторов.

Композиция «Матрешки» (Зигмунд Зиерадзан, Польша) Фото: Стас Соколов / НГС

Зигмунд Зиерадзан из Польши решил отдать дань стереотипам и просто украсил цветами гигантских разноцветных матрешек, свитых из прутьев. Композиция, кстати, так и называется — «Матрешки».