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Город

Улицу Ленина заполонили огромные движущиеся икебаны

В Новосибирске проходит Фестиваль цветов

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По случаю праздника юных танцоров нарядили в цветы

Фото: Стас Соколов / НГС

На улице Ленина открыт Фестиваль цветов. Свои работы здесь представили флористы из Польши, Бельгии, Испании и Москвы. 

Фестиваль цветов проводится в Новосибирске впервые. Площадкой для него стал отрезок улицы Ленина между одноименной площадью и улицей Советская, который еще в начале недели был перекрыт для движения автотранспорта.

Публику развлекали аниматоры на ходулях и «прыгунках»

Композиции из цветов, зелени, дерева и других материалов готовили команды флористов из Польши, Бельгии, Испании, Москвы и городов Сибири. По замыслу организаторов «букеты» должны быть мобильными — их смонтировали на движущихся платформах, которые дополняют декорированные цветами кареты и старые автомобили. 

В торжественном открытии приняли участие детские танцевальные коллективы. Часть танцоров были одеты в костюмы цветов. Публику развлекали также аниматоры на ходулях и в ярких одеяниях.

Композиция «Комфортный город» (Наталья Жижко, Москва)

Каждая цветочная композиция представляет собой массивную инсталляцию, изготовление которой заняло не несколько дней. Так, например, Наталья Жижко из Москвы представляет себе «комфортный город». Главное побольше мостов. И цветов.

«Зеленый город» (Студенты Школы новой флористики, Новосибирск)

Студенты Школы новой флористики из Новосибирска соорудили цветущую ёлку. Вместе с другой растительностью сиреневая ёлка плывёт куда-то на плоскодонной лодке. Композиция называется «Зеленый город» 

Композиция «Арт-Перк» (Марьюс Гвилдис, Литва) 

Литовский флорист Марьюс Гвилдис решил, очевидно, что древесина — это тоже одна из форм цветов, и сделал свою композицию «Арт-Перк» преимущественно из более долговечных и практичных деревянных реек. Которые, впрочем, действительно украшены цветами.

Участники фестиваля из Испании Мария Фернандес Миранда Менендес и Беатрис Линасеро Кабрерос (это два человека) представили «Карнавал», который новосибирцам тоже может напомнить о мостах. Хотя вряд ли это входило в планы авторов.

Композиция «Матрешки» (Зигмунд Зиерадзан, Польша)

Зигмунд Зиерадзан из Польши решил отдать дань стереотипам и просто украсил цветами гигантских разноцветных матрешек, свитых из прутьев. Композиция, кстати, так и называется — «Матрешки». 

Насладиться красотой работы флористов можно будет сегодня и завтра — 30 июня. О том, что ещё будет происходить в Новосибирске в День города, можно почитать здесь. 

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (8)

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29 июн 2019 в 15:21

Икебанов много в Новосибирске, надо своих сотрудниц отправить на это мероприятие.

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29 июн 2019 в 15:27

Хватит тратить бюджетные деньги!((

29 июн 2019 в 15:35

А на фоне обшарпанные дома!