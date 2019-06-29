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Новосибирец получил 9 лет колонии за 5 килограммов героина

Следствие утверждает, что крупную партию он купил через интернет

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Фото: Стас Соколов / НГС

Новосибирец получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима по обвинению в наркоторговле. Приговор вступил в силу сегодня, сообщили в главном управлении МВД по Новосибирской области.

Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда города Новосибирска в отношении ранее не судимого 35-летнего жителя Новосибирска. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», говорится с сообщении ГУ МВД.

Осужденный был задержан в сентябре 2017 года в Ленинском районе Новосибирска. При досмотре у него был обнаружен пакет с порошкообразным веществом, который, как считают полициейские, он забрал из «тайника-закладки» у дома по улице Дукача.

Изъятое вещество оказалось героином общей массой около 5 килограммов. По версии следствия, мужчина получил от некоего неустановленного лица сообщение об адресе расположения «тайника-закладки» с оптовой партией наркотиков и в дальнейшем планировал сбыть героин уже более мелкими партиями.

Кроме лишения свободы суд приговорил осужденного к штрафу в размере 900 тысяч рублей.

Судебные решения по поводу столь крупных партий выносятся довольно редко, обычно речь идет об упаковках в несколько граммов. Так, последним в 2017 году Железнодорожный районный суд вынес приговор Вадиму Эрлеру — сыну главного судебного пристава Новосибирской области: молодого человека задержали с 30 свёртками наркотических средств типа «спайс». 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Демократ
29 июн 2019 в 11:36

Это потому, что он не либеральный журналист. Поэтому и сел. А журналист-либерал может спокойно наркотой торговать, а если примут - сказать что это не его и ему подброоооосили