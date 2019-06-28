Расслабьте глаза: новосибирская группа выпустила новый альбом со стереокартинкой на обложке

Новосибирская музыкальная группа «ЁИ» выпустил новый альбом под названием «Стереокартинки». Музыканты опубликовали его в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Тема альбома сама по себе говорящая. Для того чтобы проникнуться его сутью, достаточно следовать простой инструкции: расслабиться глазами и почувствовать душой. В каждой из песен есть отсылки к реальным ситуациям из жизни, которые происходили с нами», — рассказала корреспонденту НГС лидер группы Елена Иштар.

По словам музыкантов, на создание альбома ушёл целый год. Сейчас в планах у группы снять клип на трек «Снег» и ещё несколько песен. Уже в ближайшее время они планируют начать работу над новым материалом.