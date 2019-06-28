Расслабьте глаза: новосибирская группа выпустила новый альбом со стереокартинкой на обложке

В ближайшее время группа планирует снять клип на одну из новых песен
Фото: предоставлено Еленой Иштар
Новосибирская музыкальная группа «ЁИ» выпустил новый альбом под названием «Стереокартинки». Музыканты опубликовали его в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Тема альбома сама по себе говорящая. Для того чтобы проникнуться его сутью, достаточно следовать простой инструкции: расслабиться глазами и почувствовать душой. В каждой из песен есть отсылки к реальным ситуациям из жизни, которые происходили с нами», — рассказала корреспонденту НГС лидер группы Елена Иштар.
По словам музыкантов, на создание альбома ушёл целый год. Сейчас в планах у группы снять клип на трек «Снег» и ещё несколько песен. Уже в ближайшее время они планируют начать работу над новым материалом.
На обложке альбома стереокартинка. Если внимательно посмотреть на неё, то можно увидеть сердце.
Ранее группа «ЁИ» выпустила клип на песню «Море». Ради него актёру пришлось искупаться в луже на Красном проспекте.