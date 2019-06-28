29 июня суббота
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 63.08
eur 71.82
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 63.08
eur 71.82

Все новости

Все новости
Культура

Расслабьте глаза: новосибирская группа выпустила новый альбом со стереокартинкой на обложке

Музыканты писали альбом почти год

Поделиться

454
1 Обсудить

В ближайшее время группа планирует снять клип на одну из новых песен

Фото: предоставлено Еленой Иштар

Новосибирская музыкальная группа «ЁИ» выпустил новый альбом под названием «Стереокартинки». Музыканты опубликовали его в своей группе в соцсети «ВКонтакте». 

«Тема альбома сама по себе говорящая. Для того чтобы проникнуться его сутью, достаточно следовать простой инструкции: расслабиться глазами и почувствовать душой. В каждой из песен есть отсылки к реальным ситуациям из жизни, которые происходили с нами», — рассказала корреспонденту НГС лидер группы Елена Иштар.

По словам музыкантов, на создание альбома ушёл целый год. Сейчас в планах у группы снять клип на трек «Снег» и ещё несколько песен. Уже в ближайшее время они планируют начать работу над новым материалом. 

На обложке альбома стереокартинка. Если внимательно посмотреть на неё, то можно увидеть сердце.

Ранее группа «ЁИ» выпустила клип на песню «Море». Ради него актёру пришлось искупаться в луже на Красном проспекте.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

музыкальная группановый альбом

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (1)

Фото пользователя
29 июн 2019 в 00:09

А я слушаю только трэнс-музыку. Потому что она сама поднимает и уносит! Ну вы поняли о чём я ? ;)