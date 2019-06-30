Новосибирцы начали собираться в центре, чтобы отпраздновать День города

В Новосибирске началось празднование Дня города — в центр уже привезли настоящий вертолёт и ретротехнику, организаторы наводят лоск, метрополитен обещал выпустить максимальное количество поездов на линии, а полицейские расставили по площади Ленина рамки с металлодетекторами. Официальная часть начнётся здесь только в 12:00, но новосибирцы уже начали подтягиваться к эпицентру праздника.

В течение дня корреспонденты НГС следят за празднованием Дня города в режиме онлайн.

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