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Город
День города-2019

Новосибирцы начали собираться в центре, чтобы отпраздновать День города

Несмотря на прохладную погоду, они вышли на площадь Ленина и в Первомайский сквер

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В центре заканчивают приготовления к празднику 

Фото: Кирилл Шматков / НГС

В Новосибирске началось празднование Дня города — в центр уже привезли настоящий вертолёт и ретротехнику, организаторы наводят лоск, метрополитен обещал выпустить максимальное количество поездов на линии, а полицейские расставили по площади Ленина рамки с металлодетекторами. Официальная часть начнётся здесь только в 12:00, но новосибирцы уже начали подтягиваться к эпицентру праздника. 

В течение дня корреспонденты НГС следят за празднованием Дня города в режиме онлайн

Присылайте сообщения, фото и видео с празднования Дня города в редакцию НГС — их можно отправить в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

НГС уже публиковал полную программу праздника, план перекрытия улиц, места, где нельзя будет купить алкоголь, а ещё расписание автобусов, которые будут развозить жителей города после фейерверка. 

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КОММЕНТАРИИ (13)

гость.
30 июн 2019 в 11:30

одни тролльчики шизуют

мамасита
30 июн 2019 в 10:13

"Пир во время чумы".

Фото пользователя
30 июн 2019 в 11:23

Из собравшихся на площади Ленина Новосибирцев поменьше будет,чем душанбИнцев и бишкЕковцев...