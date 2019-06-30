Новосибирску — 126: смотрим, как центр готовят к празднику

Вчера на улице Ленина открылся Фестиваль цветов — в центр свезли свои цветочные творения флористы из Польши, Бельгии, Испании и Москвы.
Сейчас они приводят их в порядок.
Торговцы светящимися шариками и всякой праздничной сувениркой грустят в ожидании своих покупателей.
В центр сегодня попасть не так просто, как обычно. Власти перекрыли для праздника все центральные улицы, а ещё некоторые парковки. О том, почему сегодня машину лучше оставить дома, в одной картинке:
Приезжайте лучше на метро — в метрополитене сегодня обещали, что выпустят на линии максимальное количество поездов, так что будет как в Москве. Кстати, как поедете — расскажите нам, долго ждали поезд или нет.
Вы только проснулись и не знаете, идти на праздник или нет? Вот, посмотрите программу — в центре официальная программа начнётся в 12:00, но с 10:00 на Октябрьской магистрали обещают поставить тир, батуты, картинг, а чуть позже здесь проведут чемпионат по силовому экстриму.
Позже есть смысл сходить на Михайловскую набережную — там тоже много интересного. Жители левого берега могут к 11:00 подтягиваться к Сан-Сити, вечером здесь выступит группа «Город 312».
Кстати, где бы вы сегодня ни окозались: в центре праздника, дома с любимыми сериалами или вообще за городом с шашлыками — мы ждём ваши фото и сообщения, как вы проводите этот праздник.
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На площади уже ждёт гостей вертолёт Ми-1. Неподалёку носятся организаторы: расставляют стульчики для официальных лиц, проверяют технику, настраивают камеры, старательно протирают ретро-машины, которые тоже стоят по всей площади. В общем, наводят лоск, как могут.
Сейчас на Ленина пока больше охранников и полицейских, чем посетителей. Что и понятно, ведь здесь праздничная программа начнётся только в 12:00.
Полиция установила рамки с металлоискателями на проходах к площади Ленина, так что свои ножи и пистолеты оставляйте сегодня дома.
Доброе утро! Мы начинаем!
Начнём мы с самого главного — с погоды. Вообще, сегодня синоптики обещают дождь и даже град. Но пока на улице очень солнечно, хоть и прохладно — около +14 градусов. Перед тем, как решитесь выйти, можете посмотреть погоду у нас на НГС.ПОГОДА — наша метеостанция на Ленина,12 практически в самом центре праздника.
Новосибирский гидрометцентр всё ещё обещает дождь, по пока официальный прогноз звучит так: «30 июня в первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха +13, +15 градусов».