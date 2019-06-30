Новосибирску — 126: смотрим, как центр готовят к празднику

Новосибирцы будут отмечать День города до самой ночи

В Новосибирске начали праздновать День города — сегодня сибирской столице исполнилось 126 лет. Для новосибирцев приготовили большую программу — их ждут фестиваль цветов, концерт «Смысловых галлюцинаций» и 40-минутный фейерверк. Праздник обещают от центра до спальных районов.

Корреспонденты НГС весь день почти в полном составе будут следить за главным городским праздником в режиме онлайн. Генеральный партнер нашего онлайн-репортажа — ПАО «Росбанк».

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