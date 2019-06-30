30 июня воскресенье
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 63.08
eur 71.82
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +13°С
Пробки 1/10
usd 63.08
eur 71.82

Все новости

Все новости
Город
День города-2019
Онлайн-трансляция

Новосибирску — 126: смотрим, как центр готовят к празднику

НГС следит за Днём города в режиме онлайн

Поделиться

4 822
12 Обсудить

Новосибирцы будут отмечать День города до самой ночи 

В Новосибирске начали праздновать День города — сегодня сибирской столице исполнилось 126 лет. Для новосибирцев приготовили большую программу — их ждут фестиваль цветов, концерт «Смысловых галлюцинаций» и 40-минутный фейерверк. Праздник обещают от центра до спальных районов. 

Корреспонденты НГС весь день почти в полном составе будут следить за главным городским праздником в режиме онлайн. Генеральный партнер нашего онлайн-репортажа — ПАО «Росбанк»

Присоединяйтесь и вы! Присылайте сообщения, фото и видео с празднования Дня города в редакцию НГС — их можно отправить в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Вчера на улице Ленина открылся Фестиваль цветов — в центр свезли свои цветочные творения флористы из Польши, Бельгии, Испании и Москвы. 

Сейчас они приводят их в порядок. 

Торговцы светящимися шариками и всякой праздничной сувениркой грустят в ожидании своих покупателей. 

В центр сегодня попасть не так просто, как обычно. Власти перекрыли для праздника все центральные улицы, а ещё некоторые парковки. О том, почему сегодня машину лучше оставить дома, в одной картинке:

Приезжайте лучше на метро — в метрополитене сегодня обещали, что выпустят на линии максимальное количество поездов, так что будет как в Москве. Кстати, как поедете — расскажите нам, долго ждали поезд или нет. 

Вы только проснулись и не знаете, идти на праздник или нет? Вот, посмотрите программу — в центре официальная программа начнётся в 12:00, но с 10:00 на Октябрьской магистрали обещают поставить тир, батуты, картинг, а чуть позже здесь проведут чемпионат по силовому экстриму. 

Позже есть смысл сходить на Михайловскую набережную — там тоже много интересного. Жители левого берега могут к 11:00 подтягиваться к Сан-Сити, вечером здесь выступит группа «Город 312». 

Кстати, где бы вы сегодня ни окозались: в центре праздника, дома с любимыми сериалами или вообще за городом с шашлыками — мы ждём ваши фото и сообщения, как вы проводите этот праздник. 

Присылайте сообщения, фото и видео с празднования Дня города в редакцию НГС — их можно отправить в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

На площади уже ждёт гостей вертолёт Ми-1. Неподалёку носятся организаторы: расставляют стульчики для официальных лиц, проверяют технику, настраивают камеры, старательно протирают ретро-машины, которые тоже стоят по всей площади. В общем, наводят лоск, как могут. 

Сейчас на Ленина пока больше охранников и полицейских, чем посетителей. Что и понятно, ведь здесь праздничная программа начнётся только в 12:00. 

Полиция установила рамки с металлоискателями на проходах к площади Ленина, так что свои ножи и пистолеты оставляйте сегодня дома. 

Доброе утро! Мы начинаем!

Начнём мы с самого главного — с погоды. Вообще, сегодня синоптики обещают дождь и даже град. Но пока на улице очень солнечно, хоть и прохладно — около +14 градусов. Перед тем, как решитесь выйти, можете посмотреть погоду у нас на НГС.ПОГОДА — наша метеостанция на Ленина,12 практически в самом центре праздника. 

Новосибирский гидрометцентр всё ещё обещает дождь, по пока официальный прогноз звучит так: «30 июня в первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха +13, +15 градусов». 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

День города - 2019

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (12)

мамасита
30 июн 2019 в 09:07

"Пир во время чумы".

Андрюша
30 июн 2019 в 09:15

Ура! Ждём, готовимся.

Фото пользователя
30 июн 2019 в 09:27

Ёперный тиатер, я-та думала, шта празнек вчира был, а он сёдня....Ну кто гуляит в воскр? Какие ащще празнеки перет рабочим днём? Ёшкины матрёшки,а! Зырь сюда: Синячить нада в пятницу где-нить после 19-00 и можна до утра, а вот в воскр.....данунафик ткие обмороки.....и кста: С Днём города Эн-ск!!!