За всё заплатим: в Новосибирске повысили тарифы на отопление и воду

Тарифы на коммуналку новосибирцам повысили второй раз за год
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
С 1 июля в Новосибирске второй раз за год изменились тарифы на коммунальные услуги — цены повысили на воду и отопление, но снизили на вывоз мусора.
Новые тарифы рассчитал департамент по тарифам Новосибирской области ещё в конце декабря.
Так, с сегодняшнего дня кубометр холодной воды стоит 18,56 рубля — на 58 копеек дороже, чем было. Подорожало и водоотведение — до 14,24 рубля. Это на 44 копейки дороже. Новые тарифы появились и на отопление — до 1331,35 рубля за гигакалорию вместо 1290,8 рубля в первом полугодии.
С июля должны были поднять тарифы и на вывоз мусора, но после новой ставки за негативное воздействие на окружающую среду тарифы для населения решили снизить. Теперь плата за услугу по обращению с ТКО составляет 88,62 рубля с человека в месяц вместо 92,42 рубля, которые принимали раньше. Об этом сообщил региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск».
Новое повышение цен на коммуналку — второе за год. В последний раз тарифы на воду, водоотведение и отопление повышали 1 января.
Платёжки с обновлёнными цифрами новосибирцы получат в начале августа.