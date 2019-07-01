За всё заплатим: в Новосибирске повысили тарифы на отопление и воду

С 1 июля в Новосибирске второй раз за год изменились тарифы на коммунальные услуги — цены повысили на воду и отопление, но снизили на вывоз мусора.

Новые тарифы рассчитал департамент по тарифам Новосибирской области ещё в конце декабря.

Так, с сегодняшнего дня кубометр холодной воды стоит 18,56 рубля — на 58 копеек дороже, чем было. Подорожало и водоотведение — до 14,24 рубля. Это на 44 копейки дороже. Новые тарифы появились и на отопление — до 1331,35 рубля за гигакалорию вместо 1290,8 рубля в первом полугодии.