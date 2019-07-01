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Повышение тарифов на ЖКХ

За всё заплатим: в Новосибирске повысили тарифы на отопление и воду

Но зато уменьшилась плата за вывоз мусора (почти на 4 рубля!)

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Тарифы на коммуналку новосибирцам повысили второй раз за год 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

С 1 июля в Новосибирске второй раз за год изменились тарифы на коммунальные услуги — цены повысили на воду и отопление, но снизили на вывоз мусора.

Новые тарифы рассчитал департамент по тарифам Новосибирской области ещё в конце декабря. 

Так, с сегодняшнего дня кубометр холодной воды стоит 18,56 рубля — на 58 копеек дороже, чем было. Подорожало и водоотведение — до 14,24 рубля. Это на 44 копейки дороже. Новые тарифы появились и на отопление — до 1331,35 рубля за гигакалорию вместо 1290,8 рубля в первом полугодии. 

С июля должны были поднять тарифы и на вывоз мусора, но после новой ставки за негативное воздействие на окружающую среду тарифы для населения решили снизить. Теперь плата за услугу по обращению с ТКО составляет 88,62 рубля с человека в месяц вместо 92,42 рубля, которые принимали раньше. Об этом сообщил региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск».

Новое повышение цен на коммуналку — второе за год. В последний раз тарифы на воду, водоотведение и отопление повышали 1 января. 

Платёжки с обновлёнными цифрами новосибирцы получат в начале августа. 

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КОММЕНТАРИИ (58)

Экономист
1 июл 2019 в 07:49

Люди очень жадные и алчные не хотят платить за свои счета. Хотят на эти деньги пьянствовать, курить и ездить отдыхать в отпуск. Не нужно жадничать, нужно платить по счетам вовремя и в полном объёме.

мамасита
1 июл 2019 в 07:57

Всем радоваться, смотреть салют и посещать экскурсиями тэц-5. Ну и смотреть гостелевидение не забываем для поднятия духа.

Фото пользователя
1 июл 2019 в 07:35

А про электричество чего молчим?