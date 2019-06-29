Артём Лоскутов продал за 41 тысячу провокационный плакат, из-за которого его задержали в Москве

Художник из Новосибирска Артём Лоскутов продал с аукциона на своей странице в Facebook плакат, из-за которого его задержали 23 июня в Москве на согласованном митинге против политических репрессий «Общество требует справедливости!».



Как объяснил корреспонденту НГС сам Артём Лоскутов, суд его оштрафовал на 10 тысяч рублей, а знакомые решили помочь ему деньгами и предложили продать тот самый плакат.



«Мне вменили [в Мещанском районном суде Москвы], что я нарушил порядок митинга: что мой плакат был не по теме митинга. С чем я не согласен категорически, потому что даже в самом протоколе написано, что митинг против подбрасывания наркотиков, против политических преследований и против коррупции в органах власти. Я собственно об этом и говорил. Хочется немного пояснить, что я не про всех сотрудников полиции высказался на плакате. Я говорил в суде, что есть некие преступники в числе полицейских: мне такой преступник наркотики подбрасывал, потом его поймали, и он сидит в тюрьме, а на того, кто подбрасывал Голунову, даже дело не заведено. И вот это пятно позора на мундире [полиции] хуже, чем пятно говна. <…> Но суд пришёл к выводу, что <…> я, конечно, реализовывал свое право на высказывание, но тем самым мешал другим гражданам реализовывать право на митинг», — рассказал корреспонденту НГС Артём Лоскутов.

