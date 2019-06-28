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Милота

Энергетики нашли на ТЭЦ-5 дикого зайчонка и решили назвать его Пушистиком

Сотрудники СГК договорились следить за дикими животными, чтобы с ними ничего не случилось

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На ТЭЦ-5 нашли зайчонка и несколько птенцов трясогузки

Фото: пресс-служба СГК

На ТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска сотрудники «Сибирской генерирующей компании» нашли зайчонка и несколько птенцов трясогузки.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе СГК, уточнив, что все животные дикие.

«При плановом обходе станции по своим рабочим делам специалисты наткнулись на зайчонка, который чуть ли не на руки просился, что удивительно. Возле угольного склада живут зайчатки. А птенчиков трясогузки нашли недалеко от градирен. Кричали просто громко, думали мало ли что там, а там целая орава птенчиков», — сказали в СГК.

При этом энергетики уточнили, что начали подкармливать и следить за найденными животными, чтобы другие рабочие случайно им не навредили. 

«Там вся семья: мамы, папы. Всё в порядке у них. Взрослые зайцы живут у нас уже давно, а малышей увидели в первый раз. Зайчонка решили назвать Пушистиком», — объяснили в пресс-службе.

В июне 2018 года в новосибирском Академгородке поставили новый дорожный знак с изображением кроликов — по словам прохожих, грызуны часто встречаются на участке улицы Институтской

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КОММЕНТАРИИ (14)

Абыр Преображенский
28 июн 2019 в 18:57

Новость номер один.

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28 июн 2019 в 18:54

Этр все мило и"няшно",но жителей города больше интересует подготовка к отопительному сезону.

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28 июн 2019 в 18:59

Нам наш председатель ЧОПА тоже дал указание всех диких животных в районе Плотникова находить и ему приносить. я нашел ежика и дрозда мы всем ЧОПОМ долго делали с ним селфи. Теперь ежика назвали в честь меня Точняк а дрозда в честь председателя Король. У нас дружный ЧОП.