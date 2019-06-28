Энергетики нашли на ТЭЦ-5 дикого зайчонка и решили назвать его Пушистиком

«При плановом обходе станции по своим рабочим делам специалисты наткнулись на зайчонка, который чуть ли не на руки просился, что удивительно. Возле угольного склада живут зайчатки. А птенчиков трясогузки нашли недалеко от градирен. Кричали просто громко, думали мало ли что там, а там целая орава птенчиков», — сказали в СГК.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе СГК, уточнив, что все животные дикие.

На ТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска сотрудники «Сибирской генерирующей компании» нашли зайчонка и несколько птенцов трясогузки.

При этом энергетики уточнили, что начали подкармливать и следить за найденными животными, чтобы другие рабочие случайно им не навредили.

«Там вся семья: мамы, папы. Всё в порядке у них. Взрослые зайцы живут у нас уже давно, а малышей увидели в первый раз. Зайчонка решили назвать Пушистиком», — объяснили в пресс-службе.

В июне 2018 года в новосибирском Академгородке поставили новый дорожный знак с изображением кроликов — по словам прохожих, грызуны часто встречаются на участке улицы Институтской.

