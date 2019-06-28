Новосибирские артисты устроили концерт в подворотне, чтобы спасти известного коллегу

У лауреата «Золотой маски» Лаврентия Сорокина случился рецидив онкологического заболевания — рака левой верхней доли бронхов, и сейчас ему нужна дорогостоящая операция в немецкой клинике« Шарите». Впервые диагноз актёру поставили 4 года назад, но после успешного лечения он смог вернуться на службу в театр «Глобус».

Артисты театров «Глобус», «Красный факел» и театральной студии «Гамма» устроили уличный концерт в арке на улице Каменской, 32, чтобы собрать деньги на лечение известного новосибирского актёра Лаврентия Сорокина.

Во время уличного концерта перед новосибирцами выступают актёры Павел Поляков, Георгий Ефимов, Дмитрий Костяшов, Артём Голишев и другие — корреспондент НГС ведёт онлайн-трансляцию с мероприятия. На мероприятие, по оценкам НГС, собралось около 100 человек.

«Здесь [в России], к сожалению, была неточная и затянутая диагностика, и те оперативные вмешательства, которые предлагались в российских методиках, они привели бы к угрозе потери нормального объёма дыхания. Простыми словами, артисты дышит, когда говорит. Для артиста потерять силу, этот поток воздуха, который даёт ему возможность извлекать звук, это трагедия, это потеря работы. Тогда появилась идея, опять же с большим количеством светлых и добрых людей искали варианты и нашли клинику "Шарите" в Берлине, которая гарантировала, что после операции он будет дышать и работать. На сегодняшний день у него не дышит правое лёгкое, и нужно имплантировать два бронха. Сейчас у него вся нагрузка на левом прооперированном лёгком — это очень большая угроза», — рассказала о состоянии Лаврентия Сорокина продюсер театральной компании «Гамма» Анастасия Журавлёва.

По словам близких людей, лечение нужно начать уже в середине июля — Лаврентию Сорокину предстоит перенести операцию, химио- и лучевую терапию.

«У нас в России проблема в том, чтобы обеспечить пациенту комплексное лечение, необходимо возить его по разным городам. В частности, ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография. — Прим. ред.) есть в Красноярске и Москве. И всё-таки в "Шарите" знают его историю болезни, врачи рискуют сделать сложную имплантацию двух бронхов. конечно, есть специалисты в России, но они не смогут обеспечить в той же клинике диагностку или второй этап лечения. Если сложить все эти пазлы, то заниматься этим мы будем очень долго и в стоимости мы не выиграем», — объяснила Анастасия Журавлёва выбор зарубежной клиники.

Коллеги уверены, что после повторого лечения актёр сможет работать на сцене новосибирского театра. После первой операции Лаврентий Анатольевич получил «Золотую маску» за работу в спектакле «Крейцерова соната», и. несмотря на болезнь, работает даже сейчас.

В середине июня коллеги по театру «Глобус» передали Лаврентию Сорокину гонорары за спектакль «Русский роман» — сейчас новосибирские артисты готовят сразу несколько благотворительных концертов и чтений, чтобы собрать недостающую сумму на лечение.