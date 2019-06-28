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Авто

Не бита, не крашена, пробег не скручен: назван честный годовой пробег для машин в России

SKODA и Volkswagen проезжают больше — их используют в такси

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Обычная машина проезжает в год 17 500 км

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Среднегодовой пробег частных легковых автомобилей в России в 2019 году оценивается в 17 500 километров. К такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат», проанализировавшие 2 миллиона объявлений о продаже автомобилей с пробегом по всем регионам страны, в том числе в Новосибирской области.

«Считалось по данным объявлений с учетом корректировки на скрутку, какой-то процент в пределах статистической погрешности», — рассказал руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 

Для некоторых моделей авто в возрасте до 5 лет среднегодовой пробег оказался выше общего показателя. Автомобили SKODA проезжают в среднем 20 700 км, Volkswagen — 19 400 км. В агентстве отмечают, что эти машины часто работают в такси. 

Для Volvo среднегодовой показатель составил 19 400 км, Ford — 18 800 км, Hyundai — 17 900 км, LADA — 17 900 км, Toyota — 17 850 км, Mitsubishi — 17 800 км, KIA — 17 700 км, Citroen — 17 700 км. Небольшие пробеги обнаружились у Chery, Suzuki и Porsche, эти машины проезжают в год не более 14 000 км. 

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Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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28 июн 2019 в 19:16

У моей Бугатти Тайп Атлантик - большой пробег, потому что она аж 1936 года выпуска

28 июн 2019 в 19:27

Езжу почти каждый день, пробег за год - примерно 17-20 тыс. км, с учетом поездок и в Шерегеш, и на Чемал... так что пробеги 15-20 - вполне реальны. Для девушек, которые в основном по своему району ездят - около 10 тыс. в год. Про конторские машины и такси - тут за год могут весь ресурс двигателя измотать.

Qwerty
28 июн 2019 в 19:24

Где рено, шутники?