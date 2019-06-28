Не бита, не крашена, пробег не скручен: назван честный годовой пробег для машин в России

Обычная машина проезжает в год 17 500 км
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Среднегодовой пробег частных легковых автомобилей в России в 2019 году оценивается в
«Считалось по данным объявлений с учетом корректировки на скрутку, какой-то процент в пределах статистической погрешности», — рассказал руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
Для некоторых моделей авто в возрасте до 5 лет среднегодовой пробег оказался выше общего показателя. Автомобили SKODA проезжают в среднем
Для Volvo среднегодовой показатель составил 19 400 км, Ford —
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