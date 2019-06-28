Новосибирское кафе продало трёхэтажное блюдо в паутине на аукционе

По китайским традициям, день рождения кафе, который выпадает на День города, будет праздноваться не один день, а три
Фото: Мария Тищенко
Сегодня, 28 июня, китайское кафе Sinlun в Новосибирске устроило аукцион и продало трёхэтажное блюдо в паутине из карамели, которого не бывает в меню, потому что на его приготовление нужен не один день.
На каждом ярусе этого блюда были разные ингредиенты: на первом — свиные рёбра, на втором — креветки, на третьем, верхнем, — бананы. Шеф-повар кафе начал готовить его вчера и закончил только сегодня, потому что оно сложное в приготовлении. К каждому этажу блюда сделаны специальные соусы, а сверху вся конструкция украшена паутиной из карамели.
«Шеф-повар приготовил его специально ко дню рождения кафе — ему исполнилось пять лет. Блюдо нужно очень долго готовить, поэтому его нет в продаже», — рассказал корреспонденту НГС владелец заведения Виктор Чжан.
Стартовая цена на аукционе была 500 рублей, в итоге блюдо купил один из посетителей за две тысячи и поделился с другими гостями.
В 2017 году в Новосибирске открылось кафе с димсамами, «когтями феникса» и китайской водкой из сорго.