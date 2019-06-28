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Новосибирское кафе продало трёхэтажное блюдо в паутине на аукционе

Оно состояло из свиных рёбер, креветок и бананов

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По китайским традициям, день рождения кафе, который выпадает на День города, будет праздноваться не один день, а три

Фото: Мария Тищенко

Сегодня, 28 июня, китайское кафе Sinlun в Новосибирске устроило аукцион и продало трёхэтажное блюдо в паутине из карамели, которого не бывает в меню, потому что на его приготовление нужен не один день.

На каждом ярусе этого блюда были разные ингредиенты: на первом — свиные рёбра, на втором — креветки, на третьем, верхнем, — бананы. Шеф-повар кафе начал готовить его вчера и закончил только сегодня, потому что оно сложное в приготовлении. К каждому этажу блюда сделаны специальные соусы, а сверху вся конструкция украшена паутиной из карамели.

Шеф-повар Николай рассказал, из чего состоит блюдо

«Шеф-повар приготовил его специально ко дню рождения кафе — ему исполнилось пять лет. Блюдо нужно очень долго готовить, поэтому его нет в продаже», — рассказал корреспонденту НГС владелец заведения Виктор Чжан.

Стартовая цена на аукционе была 500 рублей, в итоге блюдо купил один из посетителей за две тысячи и поделился с другими гостями. 

После того как победитель аукциона отдал деньги, Виктор Чжан сделал ему сюрприз и подарил это блюдо

В 2017 году в Новосибирске открылось кафе с димсамами, «когтями феникса» и китайской водкой из сорго.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (11)

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28 июн 2019 в 23:25

креветки,рёбра,бананы-вот скажите что необычного??Да даже если это все запаяли в паутину из карамели то на выходе обычное блюдо.Честно для меня -сама паутина бы мешала вкусовым ощущениям от мяса, из-за ассоциаций(пауков не люблю).Нашли из чего делать шедевр..

Точняк...
28 июн 2019 в 23:16

Единственное что приходит на ум, дак это то, что свиные ребрышки приготовлены по особому рецепту...
Ну например их нужно сутки выдерживать в каком нибудь особом маринаде...
Ну или как вариант, что паутину из карамели, он плел руками по одной нити( шутка)......

Фото пользователя
28 июн 2019 в 23:10

И в чем "сложность" данного блюда?
Я понимаю, если бы там блюдо было на основе ласточкиных гнезд
А так - не вижу ничего особенного