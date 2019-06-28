Мэрия Новосибирска решила избавиться от ТЦ с шубами и части снегоплавильной станции

В собственности Новосибирска обнаружился торговый центр, где торгуют мехом
Фото: google.com/maps
Власти Новосибирска скорректировали план приватизации муниципального имущества на ближайшие два года — в него, в частности, добавили долю в снегоплавильной станции на улице Федосеева, (10/1) и ТЦ «Зима» на Гусинобродском шоссе.
Мэрия планирует избавиться от доли в 20,81% во владении снегоплавильной станцией. В комплексе — сама станция площадью 123,1 кв. м, снегоплавильная установка, 2 тысячи квадратов площадки снегоотвала, КПП и трансформаторная подстанция.
Корреспондент НГС направила городским властям запрос с просьбой уточнить, останется ли у города часть станции и по какой причине принято приватизировать долю муниципалитета.
Снегоплавильная станция на Федосеева начала работать в 2013 году по концессии, вторую в городе «снегоплавилку» на улице Широкой запустили 4 года спустя. В прошлом году стало известно, что власти запланировали строительство ещё 8 подобных сооружений.
Помимо доли в снегоплавильной станции в уточнённый план приватизации мэрия включила 2-этажный торговый центр «Зима» на Гусинобродском шоссе, 68 площадью больше 5,1 тысячи кв. м. По информации на сайте ТЦ, он работает с 2005 года. Здесь торгуют преимущественно вещами из кожи и меха, а также соответствующими сырьём и фурнитурой.