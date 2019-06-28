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Экономика

Мэрия Новосибирска решила избавиться от ТЦ с шубами и части снегоплавильной станции

Торговый центр на Гусинобродском шоссе и доля в «снегоплавилке» принадлежит городу

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В собственности Новосибирска обнаружился торговый центр, где торгуют мехом

Фото: google.com/maps

Власти Новосибирска скорректировали план приватизации муниципального имущества на ближайшие два года — в него, в частности, добавили долю в снегоплавильной станции на улице Федосеева, (10/1) и ТЦ «Зима» на Гусинобродском шоссе.

Мэрия планирует избавиться от доли в 20,81% во владении снегоплавильной станцией. В комплексе — сама станция площадью 123,1 кв. м, снегоплавильная установка, 2 тысячи квадратов площадки снегоотвала, КПП и трансформаторная подстанция. 

Корреспондент НГС направила городским властям запрос с просьбой уточнить, останется ли у города часть станции и по какой причине принято приватизировать долю муниципалитета.

Снегоплавильная станция на Федосеева начала работать в 2013 году по концессии, вторую в городе «снегоплавилку» на улице Широкой запустили 4 года спустя. В прошлом году стало известно, что власти запланировали строительство ещё 8 подобных сооружений.

Мэрия решила избавиться от своей части в одной из «снегоплавилок»

Помимо доли в снегоплавильной станции в уточнённый план приватизации мэрия включила 2-этажный торговый центр «Зима» на Гусинобродском шоссе, 68 площадью больше 5,1 тысячи кв. м. По информации на сайте ТЦ, он работает с 2005 года. Здесь торгуют преимущественно вещами из кожи и меха, а также соответствующими сырьём и фурнитурой.

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Концессииснегоплавильная станция

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КОММЕНТАРИИ (19)

Петр Первый
28 июн 2019 в 18:20

Мэрия у нас барахолкой владеет, получается? Потому что Зима эта фактически остатки от барахолки. Мне интересно, куда шли деньги от нее, наверняка мимо городского бюджета. Бардак у нас в городе, господа

Долгоносик
28 июн 2019 в 18:18

Что непонятного, начинают распродавать все подряд. Плохой признак. Обычно это говорит о том, что городское хозяйство довели до ручки неэффективным управлением

Фото пользователя
28 июн 2019 в 18:17

Снегоплавильная станция на Федосеева не работала в прошлом году, насколько я помню. Там канадское оборудование, которое не переваривает наш снег с песком. Вид у нее был заброшенный. Мэрия деньги опять вбухала в громкий проект, который не работает и не приносит пользу. Сейчас хотят продать, да какой дурак эту станцию купит и зачем?