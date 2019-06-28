Мэрия Новосибирска решила избавиться от ТЦ с шубами и части снегоплавильной станции

Власти Новосибирска скорректировали план приватизации муниципального имущества на ближайшие два года — в него, в частности, добавили долю в снегоплавильной станции на улице Федосеева, (10/1) и ТЦ «Зима» на Гусинобродском шоссе.



Мэрия планирует избавиться от доли в 20,81% во владении снегоплавильной станцией. В комплексе — сама станция площадью 123,1 кв. м, снегоплавильная установка, 2 тысячи квадратов площадки снегоотвала, КПП и трансформаторная подстанция.

Корреспондент НГС направила городским властям запрос с просьбой уточнить, останется ли у города часть станции и по какой причине принято приватизировать долю муниципалитета.

