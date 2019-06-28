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Дороги и транспорт

Новосибирец постоянно жаловался на водителей «Яндекс.Такси». А потом заметил, что ему подняли тариф

В компании утверждают, что цена не зависит от жалоб или цвета кроссовок клиента

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Сибиряк обратил внимание на постоянный «высокий спрос» в приложении «Яндекс.Такси» и связал это с частыми жалобами, которые он оставлял о водителях

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирец Алексей Патюков обратил внимание на изменение цен в сервисе «Яндекс.Такси» — он связал это с тем, что постоянно жаловался на водителей. В «Яндекс.Такси» объяснили, что за это не наказывают.

Алексей Патюков уверяет, что сравнивал цены на своём телефоне с ценами на смартфоне его жены, и они значительно отличались.

«С ноября месяца я точно активно на "Яндексе" сижу, 4–6 поездок в день у меня. Водитель не понравился, соответственно, единичку, двоечку или жалобу. 10–20% [водителей] отмечал. Последнюю неделю "Яндекс" постоянно выдаёт, что "повышенный спрос" в любое время суток и в любом месте. До этого такого не было. Сравнивал с телефоном жены — у неё нормальный спрос», — говорит он.

Патюков считает, что сервис намеренно поднял цену из-за его жалоб на водителей. 

В пресс-службе сервиса эту гипотезу опровергли и уточнили, что цена может меняться почти моментально, даже если пользователи находятся близко друг к другу и оформляют одинаковые поездки.

«На стоимость поездки главным образом влияют два фактора: количество свободных машин вокруг пользователя в момент заказа и пробки по маршруту, который указал человек в приложении. Два этих фактора в крупных городах меняются настолько часто, что цена может отличаться, даже если два пользователя стоят рядом и почти одновременно оформляют поездки по одинаковому маршруту», — объяснили корреспонденту НГС.

Кроме того, в пресс-службе «Яндекс.Такси» заверили, что ценят обратную связь от пользователей и не увеличивают цены, если те часто жалуются на таксистов.

«Никакой зависимости цены поездки от количества плохих или хороших отзывов, моделей телефонов, а также от уровня доходов пользователя, от его текущего настроения и цвета кроссовок нет», — сообщили в сервисе. 

В декабре сервис «Яндекс.Такси» объявил о том, что теперь будет отслеживать цены при высоком спросе и уведомлять об изменениях пользователей, чтобы они не проверяли это самостоятельно. А в мае сервис объявил, что сможет довезти новосибирцев от дачи до дома — раньше пользователям писали, что свободных машин нет. Теперь водитель сможет приехать из другого района, но за более высокую стоимость.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (5)

28 июн 2019 в 17:59

Был случай вызвала такси, время идёт, машина все дальше от моего места, время ожидания увеличивается, пришлось заказ отменить, с карты списались деньги за отмену заказа. Хороший заработок

Фото пользователя
28 июн 2019 в 18:00

>>> c ноября месяца я точно активно на "Яндексе" сижу, 4–6 поездок в день у меня <<< так вот и ответ. постоянный. платежеспособный. надо "рубить бабло" (с) Яндекс

Калинка
28 июн 2019 в 17:55

эти Чуваки и заказы по безналичным расчетам брать не хотят