Новосибирец постоянно жаловался на водителей «Яндекс.Такси». А потом заметил, что ему подняли тариф

Сибиряк обратил внимание на постоянный «высокий спрос» в приложении «Яндекс.Такси» и связал это с частыми жалобами, которые он оставлял о водителях

Новосибирец Алексей Патюков обратил внимание на изменение цен в сервисе «Яндекс.Такси» — он связал это с тем, что постоянно жаловался на водителей. В «Яндекс.Такси» объяснили, что за это не наказывают. Алексей Патюков уверяет, что сравнивал цены на своём телефоне с ценами на смартфоне его жены, и они значительно отличались. «С ноября месяца я точно активно на "Яндексе" сижу, 4–6 поездок в день у меня. Водитель не понравился, соответственно, единичку, двоечку или жалобу. 10–20% [водителей] отмечал. Последнюю неделю "Яндекс" постоянно выдаёт, что "повышенный спрос" в любое время суток и в любом месте. До этого такого не было. Сравнивал с телефоном жены — у неё нормальный спрос», — говорит он.



Патюков считает, что сервис намеренно поднял цену из-за его жалоб на водителей. В пресс-службе сервиса эту гипотезу опровергли и уточнили, что цена может меняться почти моментально, даже если пользователи находятся близко друг к другу и оформляют одинаковые поездки. «На стоимость поездки главным образом влияют два фактора: количество свободных машин вокруг пользователя в момент заказа и пробки по маршруту, который указал человек в приложении. Два этих фактора в крупных городах меняются настолько часто, что цена может отличаться, даже если два пользователя стоят рядом и почти одновременно оформляют поездки по одинаковому маршруту», — объяснили корреспонденту НГС. Кроме того, в пресс-службе «Яндекс.Такси» заверили, что ценят обратную связь от пользователей и не увеличивают цены, если те часто жалуются на таксистов. «Никакой зависимости цены поездки от количества плохих или хороших отзывов, моделей телефонов, а также от уровня доходов пользователя, от его текущего настроения и цвета кроссовок нет», — сообщили в сервисе.