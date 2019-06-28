Алтайские спасатели возобновили поиски попавших под лавину новосибирских туристов

Сегодня спасатели возобновили поиски на горе Металлург и в озере у её подножия, но тел пока не нашли
Фото: turizm.lib.ru
Сегодня, 28 июня, спасатели возобновили поиски двух без вести пропавших новосибирских туристов, которые в начале мая попали под лавину в горах Алтая.
В поисках задействованы 15 спасателей из Горно-Алтайска и Абакана, в том числе 5 водолазов, и вертолёт МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.
Спасатели разбили лагерь на горе Металлург.
«Одна группа работает на склоне, вторая, из числа водолазов, обследует озеро, расположенное у подножья горы. Предполагается, что оставшихся двух туристов лавиной могло отнести именно туда. Сегодня в течение светового дня будет проводиться работа по обследованию дна озера. В настоящий момент погодные условия позволяют проводить поисковые работы беспрепятственно: +17 градусов, без осадков, ясно», — рассказали в республиканском управлении МЧС.
В пресс-службе ведомства корреспонденту НГС уточнили, что к этому часу спасатели обследовали четвёртую часть озера, но тел пока не нашли.
Почти два месяца назад, 6 мая, на склоне горы Металлург в Кош-Агачском районе Республики Алтай сошла лавина — она накрыла новосибирскую группу туристов. Семь из них оказались под снегом, ещё две девушки выжили — спустя два дня они вышли к другой группе из Академгородка и рассказали о случившемся.
В тот же день началась операция по поиску туристов, которые попали под лавину. В первый день поисков спасатели обнаружили трёх погибших, в последующие дни — ещё двух. 11 мая спасатели объявили о том, что сворачивают поиски, но планируют возобновить их в конце июня.
«Ухудшение погодных условий не позволило продолжить работы в мае. Сильный ветер, снегопады, плохая видимость и большая вероятность повторного схода лавин и камнепадов создавали угрозу для жизни спасателей», — пояснили в ГУ МЧС по Республике Алтай.