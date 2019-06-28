Алтайские спасатели возобновили поиски попавших под лавину новосибирских туристов

Сегодня, 28 июня, спасатели возобновили поиски двух без вести пропавших новосибирских туристов, которые в начале мая попали под лавину в горах Алтая.



В поисках задействованы 15 спасателей из Горно-Алтайска и Абакана, в том числе 5 водолазов, и вертолёт МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.



Спасатели разбили лагерь на горе Металлург.



«Одна группа работает на склоне, вторая, из числа водолазов, обследует озеро, расположенное у подножья горы. Предполагается, что оставшихся двух туристов лавиной могло отнести именно туда. Сегодня в течение светового дня будет проводиться работа по обследованию дна озера. В настоящий момент погодные условия позволяют проводить поисковые работы беспрепятственно: +17 градусов, без осадков, ясно», — рассказали в республиканском управлении МЧС.

