28 июня пятница
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 6/10
usd 63.05
eur 71.66
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 6/10
usd 63.05
eur 71.66

Все новости

Все новости
Происшествия
Гибель туристов в Горном Алтае

Алтайские спасатели возобновили поиски попавших под лавину новосибирских туристов

Часть поисковой группы ищет тела на дне горного озера

Поделиться

253
Обсудить

Сегодня спасатели возобновили поиски на горе Металлург и в озере у её подножия, но тел пока не нашли

Фото: turizm.lib.ru

Сегодня, 28 июня, спасатели возобновили поиски двух без вести пропавших новосибирских туристов, которые в начале мая попали под лавину в горах Алтая.

В поисках задействованы 15 спасателей из Горно-Алтайска и Абакана, в том числе 5 водолазов, и вертолёт МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

Спасатели разбили лагерь на горе Металлург.

«Одна группа работает на склоне, вторая, из числа водолазов, обследует озеро, расположенное у подножья горы. Предполагается, что оставшихся двух туристов лавиной могло отнести именно туда. Сегодня в течение светового дня будет проводиться работа по обследованию дна озера. В настоящий момент погодные условия позволяют проводить поисковые работы беспрепятственно: +17 градусов, без осадков, ясно», — рассказали в республиканском управлении МЧС.

В пресс-службе ведомства корреспонденту НГС уточнили, что к этому часу спасатели обследовали четвёртую часть озера, но тел пока не нашли.

Почти два месяца назад, 6 мая, на склоне горы Металлург в Кош-Агачском районе Республики Алтай сошла лавина — она накрыла новосибирскую группу туристов. Семь из них оказались под снегом, ещё две девушки выжили — спустя два дня они вышли к другой группе из Академгородка и рассказали о случившемся.

В тот же день началась операция по поиску туристов, которые попали под лавину. В первый день поисков спасатели обнаружили трёх погибших, в последующие дни — ещё двух. 11 мая спасатели объявили о том, что сворачивают поиски, но планируют возобновить их в конце июня.

«Ухудшение погодных условий не позволило продолжить работы в мае. Сильный ветер, снегопады, плохая видимость и большая вероятность повторного схода лавин и камнепадов создавали угрозу для жизни спасателей», — пояснили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

лавинаГорный Алтай

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (0)