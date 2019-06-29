День ресторатора: на выходных в Новосибирске начнут работать рекордное количество заведений

Корейское бистро заняло часть помещения бывшего магазина Capitol
Фото: Стас Соколов / НГС
В последние выходные июня в Новосибирске должны начать работать сразу как минимум шесть новых заведений в разных местах. Если не считать запуска крупных торговых центров, то такой плотной череды не связанных между собой открытий в городе не было никогда.
Последняя суббота июня неожиданно стала днем, в который сразу несколько не связанных между собой ресторанных компаний решили открыть свои новые заведения.
Больше всего открытий придется на сегодняшний день - 29 июня. На Вокзальной открывается двойное кафе корейской и японской кухни под названием Chingu/Yoossi. Заведение открывают владельцы точки корейской кухни Chingu, которая работает с 2015 году в ТРЦ «Ройял парк». В новом проекте кроме блюд, которые уже были в Chingu и раздела японской кухни появилось так называемое «корейское барбекю» - небольшие жаровни, которые устанавливаются прямо в центре стола, чтобы посетители могли самостоятельно жарить продукты по своему вкусу. BBQ порция на компанию из 3–4 человек здесь стоит 600–800 рублей, бизнес-ланч в японском стиле —150–250 рублей.
На Красном проспекте, 28 обещает открыть двери мясное кафе «Буллавка». Раньше в этом помещении работали друг за другом несколько кофеен. Это уже второе заведение под таким названием. Первая «Буллавка» вот уже несколько лет работает на Гоголя, 34. Основная специализация «Буллавки» - бургеры и стейки. Бургер здесь стоит в районе 300-400 рублей, стейк - 300 -500 рублей за 100 грамм.
В Академгородке, на Терешковой, 12а в тестовом режиме должен начать работать ресторан грузинской кухни «Хлеб и Нино». Он заменит здесь закрывшийся бар People`s, концепцию разработала та же компания, что запускала «Чучвару» и «Хочу пури», однако владельцы у «Хлеб и Нино» - другие. От «Хочу пури» новый ресторан будет отличаться большим упором на шашлыки и более праздничную атмосферу, говорят создатели заведения.
Сегодня же должны начать обслуживать посетителей первые точки на гастрономической улице за гостиницей «Центральная». Проект реализован владельцем отеля – барнаульской компанией «Мария Ра». Сегодня здесь можно будет перекусить в сибирском фаст-фуде «Чум-чум» и выпить слабоалкогольных коктейлей в баре Radler.
В воскресенье на Челюскинцев обещано открытие первой точки барнаульской сети «Грильница». Это универсальный фаст-фуд в меню которого собраны все популярные блюда «быстрой еды»: шаурма, пицца, бургеры, роллы и т.д. «Грильница» - уже второй проект такого рода из Барнаула в Новосибирске, ранее здесь начала работать точка сети «Гриль № 1».
Волна новых открытий следует за волной закрытий. С начала года в Новосибирске перестали работать больше десяти ресторанов и кафе разных концепций, большинство из которых не продержались на рынке и 10 месяцев. В подвале бизнес-центра на Ленина, 12, например, за это время закрыться успели уже два заведения подряд.