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Еда

День ресторатора: на выходных в Новосибирске начнут работать рекордное количество заведений

Сегодня начнут работать одновременно большая бургерная, грузинский ресторан и корейское бистро

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Корейское бистро заняло часть помещения бывшего магазина Capitol

Фото: Стас Соколов / НГС

В последние выходные июня в Новосибирске должны начать работать сразу как минимум шесть новых заведений в разных местах. Если не считать запуска крупных торговых центров, то такой плотной череды не связанных между собой открытий в городе не было никогда.

Последняя суббота июня неожиданно стала днем, в который сразу несколько не связанных между собой ресторанных компаний решили открыть свои новые заведения.

Больше всего открытий придется на сегодняшний день - 29 июня. На Вокзальной открывается  двойное кафе корейской и японской кухни под названием Chingu/Yoossi. Заведение открывают владельцы точки корейской кухни Chingu, которая работает с 2015 году в ТРЦ «Ройял парк». В новом проекте кроме блюд, которые уже были в Chingu и раздела японской кухни появилось так называемое «корейское барбекю» - небольшие жаровни, которые устанавливаются прямо в центре стола, чтобы посетители могли самостоятельно жарить продукты по своему вкусу. BBQ порция на компанию из 3–4 человек здесь стоит 600–800 рублей, бизнес-ланч в японском стиле —150–250 рублей.

На Красном проспекте, 28 обещает открыть двери мясное кафе «Буллавка». Раньше в этом помещении работали друг за другом несколько кофеен. Это уже второе заведение под таким названием. Первая «Буллавка» вот уже несколько лет работает на Гоголя, 34. Основная специализация «Буллавки» - бургеры и стейки. Бургер здесь стоит в районе 300-400 рублей, стейк - 300 -500 рублей за 100 грамм.   

В Академгородке, на Терешковой, 12а в тестовом режиме должен начать работать ресторан грузинской кухни «Хлеб и Нино». Он заменит здесь закрывшийся бар People`s, концепцию разработала та же компания, что запускала «Чучвару» и «Хочу пури», однако владельцы у «Хлеб и Нино» - другие. От «Хочу пури» новый ресторан будет отличаться большим упором на шашлыки и более праздничную атмосферу, говорят  создатели заведения.

Первые точки на гастрономической улице на гостиницей Центральная должны начать работать уже сегодня

Сегодня же должны начать обслуживать посетителей первые точки на гастрономической улице за гостиницей «Центральная». Проект реализован владельцем отеля – барнаульской компанией «Мария Ра». Сегодня здесь можно будет перекусить в сибирском фаст-фуде «Чум-чум» и выпить слабоалкогольных коктейлей в баре Radler.

Первая новосибирская "Грильница" откроется на Челюскинцев 

В воскресенье на Челюскинцев обещано открытие первой точки барнаульской сети «Грильница». Это универсальный фаст-фуд в меню которого собраны все популярные блюда «быстрой еды»: шаурма, пицца, бургеры, роллы и т.д. «Грильница» - уже второй проект такого рода из Барнаула в Новосибирске, ранее здесь начала работать точка сети «Гриль № 1».

Волна новых открытий следует за волной закрытий. С начала года в Новосибирске перестали работать больше десяти ресторанов и кафе разных концепций, большинство из которых не продержались на рынке и 10 месяцев. В подвале бизнес-центра на Ленина, 12, например, за это время закрыться успели уже два заведения подряд. 

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (1)

один
29 июн 2019 в 11:06

после слова "порция" ресторан можно закрывать