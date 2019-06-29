День ресторатора: на выходных в Новосибирске начнут работать рекордное количество заведений

В последние выходные июня в Новосибирске должны начать работать сразу как минимум шесть новых заведений в разных местах. Если не считать запуска крупных торговых центров, то такой плотной череды не связанных между собой открытий в городе не было никогда.



Последняя суббота июня неожиданно стала днем, в который сразу несколько не связанных между собой ресторанных компаний решили открыть свои новые заведения.



Больше всего открытий придется на сегодняшний день - 29 июня. На Вокзальной открывается двойное кафе корейской и японской кухни под названием Chingu/Yoossi. Заведение открывают владельцы точки корейской кухни Chingu, которая работает с 2015 году в ТРЦ «Ройял парк». В новом проекте кроме блюд, которые уже были в Chingu и раздела японской кухни появилось так называемое «корейское барбекю» - небольшие жаровни, которые устанавливаются прямо в центре стола, чтобы посетители могли самостоятельно жарить продукты по своему вкусу. BBQ порция на компанию из 3–4 человек здесь стоит 600–800 рублей, бизнес-ланч в японском стиле —150–250 рублей.

