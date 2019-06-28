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Страна и мир

Итальянка проехала на велосипеде 3 тысячи километров, чтобы добраться до Новосибирска

Ежедневно она проезжала более 100 километров

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Итальянка Франческа Филиппи приехала из Москвы — она хочет добраться до Владивостока (на фото — Франческа и Андрей Краснухин)

Фото: Андрей Краснухин

Сегодня, 28 июня, в Новосибирск на велосипеде приехала итальянка Франческа Филиппи: её проект называется «Дружба» — это путешествие на велосипеде от Москвы до Владивостока. Предыдущим городом на её маршруте был Омск.

Франческа Филиппи решила объехать на велосипеде Сибирь, чтобы понять «сердце России». Ранее она ездила на велосипеде не только по родной Италии, но и по Индии, Китаю, Литве, Ирландии и Северной Норвегии. В Новосибирске её встретил Андрей Краснухин и сопроводил на встречу в новосибирском велоклубе.

Как написала Франческа у себя на странице в Facebook, это практически её ежедневные 130 километров

«Франческа выехала из Москвы в конце мая. Она останавливается во всех крупных городах, где-то визиты делает, в частности на промышленные предприятия. В одном из городов, например, она посетила ликёроводочный завод. Таким образом устанавливает контакты между однотипными предприятиями в России и Италии. Здесь, в Новосибирске, запланирована встреча с велосипедистами в велоклубе. Она хочет установить контакт между итальянским велоклубом, в котором тренируется, и нашим новосибирским», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Краснухин.

После Новосибирска спортсменка планирует доехать до Кемерово. По словам Краснухина, она ещё не успела посмотреть город, но уже попробовала местную еду, которая ей понравилась.

На днях в Новосибирск на велосипеде приехал француз и похвалил город. Всего он проехал 95 тысяч километров. 

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (11)

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28 июн 2019 в 22:04

Когда я прочитал "итальянка" - в голове моей сразу представилась юная синьорина с черными как смоль волосами и смуглой кожей, в коротком платьице из под которого чуть-чуть видны белые трусики с кружевами. А вырез на платьице такой большой, что из него видно два полушария манящей, спелой девичей груди! ;)
А когда открыл статью - там бабушка ;(

Фото пользователя
28 июн 2019 в 22:14

у нашего председателя ЧОПА жена такая очень похожа

лена путина
28 июн 2019 в 22:10

одна что ли? или рядом машина ехала?