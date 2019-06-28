Фотографии сибирячки с козлёнком в руках попали в лондонский журнал

Работы новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой опубликовал модный журнал Picton, который, по информации на официальном сайте, издаётся в Лондоне и распространяется в 90 странах мира.

«Фотосессия, на мой взгляд, получилась интересная. Мы пытались снять имиджевую историю. Это была моя контрольная работа — я отучилась на курсе фэшн-съёмки», — рассказала корреспонденту НГС фотограф Ольга Бурмистрова.