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Стиль и красота

Фотографии сибирячки с козлёнком в руках попали в лондонский журнал

Журнал Picton опубликовал снимки в июньском номере

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Журнал со снимками новосибирского фотографа вышел в начале июня

Фото: Ольга Бурмистрова

Работы новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой опубликовал модный журнал Picton, который, по информации на официальном сайте, издаётся в Лондоне и распространяется в 90 странах мира.

«Фотосессия, на мой взгляд, получилась интересная. Мы пытались снять имиджевую историю. Это была моя контрольная работа — я отучилась на курсе фэшн-съёмки», — рассказала корреспонденту НГС фотограф Ольга Бурмистрова.

Съемки проходили в апреле в конном клубе

Съемки проходили в апреле в конном клубе. 

«Тогда было холодно, но наша модель Яна всё это героически выдержала. По времени ушло часа полтора, потому что мы разные образы делали. И с козлятами фотографировались, и с лошадками. Журнал уже выбрал для себя для публикации то, что им подошло», — объяснила фотограф.

В журнале её работы вышли с заголовком «Сибирская пастораль».

В начале июня работу новосибирского фотографа Ольги Шпак представили на выставке в Италии — Sublimation Milan 2019. Фотография с шестью татуированными новосибирцами, сделанная на сеновале в Бердске, в прошлом году попала на обложку октябрьского номера журнала 7Hues Magazine, который выходит в Нью-Йорке.

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КОММЕНТАРИИ (13)

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28 июн 2019 в 18:43

Прикольная и модель и фотографистка! А терь хочу, штоп на ету рыжулю белокожую с фото, запал сынок Эдинбургского лэрда, темноволосый серо/синеглазый, и чтоп там была любофь/жэнитьба/дети/совместная старость! Да буит так!!!!

Фото пользователя
28 июн 2019 в 18:44

Любят новосибирские девушки козлов.

Фото пользователя
28 июн 2019 в 18:30

Ломает стереотипы. Молодец.