Фотографии сибирячки с козлёнком в руках попали в лондонский журнал

Журнал со снимками новосибирского фотографа вышел в начале июня
Фото: Ольга Бурмистрова
Работы новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой опубликовал модный журнал Picton, который, по информации на официальном сайте, издаётся в Лондоне и распространяется в 90 странах мира.
«Фотосессия, на мой взгляд, получилась интересная. Мы пытались снять имиджевую историю. Это была моя контрольная работа — я отучилась на курсе фэшн-съёмки», — рассказала корреспонденту НГС фотограф Ольга Бурмистрова.
Съемки проходили в апреле в конном клубе.
«Тогда было холодно, но наша модель Яна всё это героически выдержала. По времени ушло часа полтора, потому что мы разные образы делали. И с козлятами фотографировались, и с лошадками. Журнал уже выбрал для себя для публикации то, что им подошло», — объяснила фотограф.
В журнале её работы вышли с заголовком «Сибирская пастораль».
В начале июня работу новосибирского фотографа Ольги Шпак представили на выставке в Италии — Sublimation Milan 2019. Фотография с шестью татуированными новосибирцами, сделанная на сеновале в Бердске, в прошлом году попала на обложку октябрьского номера журнала 7Hues Magazine, который выходит в Нью-Йорке.