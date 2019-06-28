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Утёнок с танком и коммандос в огне: 12 лучших фото с выставки Минобороны в Толмачёво

Сотни новосибирцев приехали посмотреть на крутую военную технику и подержать в руках оружие

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Форум «Армия-2019» проходит с 28 по 30 июня на военном аэродроме 337-го отдельного вертолётного полка в Оби

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске на военном аэродроме в аэропорту Толмачёво открылся Международный военно-технический форум «Армия-2019». Три дня новосибирцам будут показывать образцы военной техники, современной экипировки военных, а также покажут показательные выступления настоящих военнослужащих. Корреспонденты НГС одними из первых побывали на открытии форума. Лучшие фото — в фоторепортаже НГС. 

Военная выставка чаще привлекает детей, чем взрослых  

На выставке показали современное вооружение российской армии. На фото — российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который называют утёнком за приплюснутую форму носа

Детям разрешают даже посидеть в танке

На форум приехали юнармейцы, кадеты, воспитанники патриотических клубов из разных районов области

Свои «прибамбасы» показывают и военные полицейские  

В течение трёх дней для гостей выставки военные проводят зрелищные показательные выступления  

Заскучавшим продают сувениры, армейскую еду, одежду с символикой российской армии и футболки с остротами на военную тему

Для многих выставка — не только огромная детская площадка, но и лишний повод наделать себе крутых снимков 

Военный аэродром, на котором проходит форум, располагается между городом Обь и аэропортом Толмачёво

Форум работает каждый день до 18:00

Выставка продлится до воскресенья, 30 июня

Впереди у новосибирцев День города — НГС составил полную программу праздника

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КОММЕНТАРИИ (15)

28 июн 2019 в 17:05

Опять сплошная военщина!
Не служивые троли в страхе залезли в диваны.
Давайте лучше про трансгендеров, как мальчики переодевались в девочек.

анка
28 июн 2019 в 17:05

Опять "милитари"....Я-бы с удовольствием сходил на ВДНХ(если кто помнит,такая была.в Москве ...), где будут представлены ДОСТИЖЕНИЯ промышленности,с-хозяйства и проч., а не "стрелялки".

Фото пользователя
28 июн 2019 в 17:13

На что там смотреть... На старый хлам времен СССР...