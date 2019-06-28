В метро поставили пять новых турникетов для оплаты проезда банковскими картами

На трёх станциях новосибирского метрополитена поставили пять дополнительных турникетов для оплаты проезда по банковским картам.



«Данный шаг предпринят в связи с увеличением спроса на безналичную оплату проезда со стороны пассажиров и для повышения культуры обслуживания пассажиров Новосибирского метрополитена», — объяснили корреспонденту НГС в метро.



Дополнительные турникеты поставили на трёх станциях: один — на «Площади Маркса», один — на «Речном вокзале», ещё три — на «Площади Ленина».

В День города метро будет работать на час дольше, кроме того, интервал между поездами сократится до трёх минут.