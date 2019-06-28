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В метро поставили пять новых турникетов для оплаты проезда банковскими картами

Пассажиры стали чаще оплачивать проезд по безналу

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Дополнительные турникеты поставили из-за повышенного спроса на оплату проезда бесконтактными банковскими картами

Фото: Татьяна Фатеева

На трёх станциях новосибирского метрополитена поставили пять дополнительных турникетов для оплаты проезда по банковским картам.

«Данный шаг предпринят в связи с увеличением спроса на безналичную оплату проезда со стороны пассажиров и для повышения культуры обслуживания пассажиров Новосибирского метрополитена», — объяснили корреспонденту НГС в метро.

Дополнительные турникеты поставили на трёх станциях: один — на «Площади Маркса», один — на «Речном вокзале», ещё три — на «Площади Ленина». 

В День города метро будет работать на час дольше, кроме того, интервал между поездами сократится до трёх минут

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (7)

28 июн 2019 в 16:42

Молодцы. Очень удобно так оплачивать - экономия времени.

Карпенко
28 июн 2019 в 16:46

Какое-то старье переделанное, сделайте как в Москве которые не хлопают по ногам, а открываются.

Мимо-крокодил
28 июн 2019 в 16:53

Все классно, только вот три раза из пяти деньги с карты списывают, а турникет не открывается. Сотрудники метро говорят - обращайтесь в банк, потому что платежная система нам не принадлежит. Красота...