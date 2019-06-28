В Кудряшах выставили на продажу терем за 6 миллионов

В дачном посёлке в Кудряшах под Новосибирском выставили на продажу бревенчатый терем с печью с лежанкой и резным крыльцом — за дом-сказку владелец просит почти 6,7 миллиона рублей.



Объявление опубликовали на портале N1.RU в апреле, 26 июня его обновили. 3-этажный дом построен из соснового кругляка и находится в ДНП «Тихая Заводь», его площадь — 228 кв. м, он стоит на участке в 7,5 сотки, на территории есть каменный гараж на одну машину.



У дома два резных крыльца, парадное и дворовое, резные наличники на окнах и украшенные ковкой массивные двери. На кухне площадью 18,5 кв. м построена печь «шведка» с лежанкой, которую можно топить отдельно. В цокольном этаже тёплый пол — здесь находится комната отдыха — «больше для мужчин», отмечают в объявлении.

