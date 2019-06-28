28 июня пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.05
eur 71.66
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.05
eur 71.66

Все новости

Все новости
Недвижимость

В Кудряшах выставили на продажу терем за 6 миллионов

Продавец называет его «домом-сказкой»

Поделиться

2 898
11 Обсудить

У дома два резных крыльца и богато украшенные наличники

Фото: N1.RU

В дачном посёлке в Кудряшах под Новосибирском выставили на продажу бревенчатый терем с печью с лежанкой и резным крыльцом — за дом-сказку владелец просит почти 6,7 миллиона рублей.

Объявление опубликовали на портале N1.RU в апреле, 26 июня его обновили. 3-этажный дом построен из соснового кругляка и находится в ДНП «Тихая Заводь», его площадь — 228 кв. м, он стоит на участке в 7,5 сотки, на территории есть каменный гараж на одну машину.

У дома два резных крыльца, парадное и дворовое, резные наличники на окнах и украшенные ковкой массивные двери. На кухне площадью 18,5 кв. м построена печь «шведка» с лежанкой, которую можно топить отдельно. В цокольном этаже тёплый пол — здесь находится комната отдыха — «больше для мужчин», отмечают в объявлении.

Среди особенностей терема — печь с тёплой лежанкой и массивные двери с коваными запорами

На втором этаже есть камин, обратная стенка которого находится в спальне и расписана. В мансарде устроена детская.

«Стилистика дома выдержана и перекликается гармонично друг с другом. Резные гардины, парапеты лестницы, массивные двери с художественной ковкой, мебель которая останется (частично) дополняет целостность всей сказочной атмосферы, — описывает вариант продавец. — Фотографии к сожалению не передают всей красоты и волшебства данного дома. Воздух, чистота, чувство защищенности именно в этом дворце».

Сказочный терем — не единственный интересный дом в Кудряшах: в начале года здесь выставили на продажу замок за 135 миллионов.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

загородная недвижимостьКудряши

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (11)

ЫЫЫ
28 июн 2019 в 15:05

Валят. Чуют чота.

Алекс 54
28 июн 2019 в 15:02

Красиво очень! Как на руси раньше!

Элен
28 июн 2019 в 15:10

Продавать замучается.