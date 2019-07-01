Extreme Fitness попытался засудить тренера за пост в Instagram. Она считает, что дело в её муже

Сеть Extreme Fitness требовала, чтобы тренер удалила пост и выплатила истцу 100 тысяч рублей
Фото: коллаж из скриншота страницы instagram.com / kris_pechenko и фото Ольги Бурлаковой / НГС
Новосибирская сеть фитнес-клубов Extreme Fitness подала в суд на тренера из-за слишком эмоционального поста в Instagram, но не смогла добиться удаления — и первая, и апелляционная инстанции истцу отказали.
С иском к тренеру Кристине Кирпиченко в арбитражный суд Новосибирской области обратилось ООО «Танур», которое работает под маркой Extreme Fitness. Предметом спора стал пост, размещённый 20 июня 2018 года в профиле instagram.com/kris_pechenko, следует из материалов арбитража.
В опубликованном посте Кристина Кирпиченко рассуждает о причине увольнения из Extreme Fitness, о положении тренеров в компании, их зарплате и текучке кадров в сети фитнес-клубов.
Компания «Танур» в своём иске заявила, что сведения в посте не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию. Она требовала, чтобы Кристина Кирпиченко удалила пост и выплатила компании компенсацию нематериального вреда — 100 тысяч рублей. А в том случае, если выяснится, что порочащую информацию в соцсеть выложил неизвестный автор, истец требовал заблокировать этот аккаунт, в том числе и потому, что в нём незаконно используются фото и видео с изображением других людей
«Если бы мы считали, что наша репутация никаким образом не затронута, то исковое заявление бы, соответственно, не подавали. <…> Сезонное падение каких-то продаж у нас действительно существует, как и в любой, наверное, организации, связанной с фитнес-услугами. Но со своей стороны мы провели некий такой анализ: да, падение [спроса на фитнес-услуги из-за поста в Instagram] было, я не скажу, что оно было прям существенное, но в денежном эквиваленте мы требования о компенсации вреда включили в исковые требования. <…> Данные все, необходимые для расчёта и для отражения своей позиции, мы в суд представили. То есть мы не говорим, <…> что всё, у нас беда, связанная с этим постом, и потери существенные. Нет, мы заявили минимальную сумму, которую считали необходимой», — рассказал корреспонденту НГС Александр Перепёлкин — юрист, представлявший интересы ООО «Танур» в суде.
В свою очередь руководитель юридической компании Seregin Legal Company Павел Серёгин, представлявший в суде интересы Кристины Кирпиченко, не согласен с этой позицией.
«Я говорю: ребят, ну а где доказательства, что именно пост в Instagram повлёк за собой снижение количества посетителей, да ещё и в летний период? <…> В чём нематериальный убыток? <…> Нематериальный убыток — он должен подтверждаться тем, что деловая репутация юридического лица на рынке была безупречной, а стала небезупречной. Одним из мелких доводов [в суде] был [довод], что, ребят, вы на "Флампе" почитайте свои отзывы, там один из пяти, один из четырех отзывов очень негативные», — отметил Павел Серёгин.
В сети фитнес-клубов Extreme Fitness Кристина Кирпиченко проработала недолго. Этому, по словам самой девушки, предшествовала учёба на инструктора тренажёрного зала и персонального тренера в обучающем центре Extreme Fitness.
«Когда я пришла к ним обучаться, у них была программа: то есть они брали на обучение бесплатно, но мы должны были два года отработать в Extreme Fitness. Но они за собой оставили право <…> увольнения нас по любой причине, и тогда мы должны будем выплатить [деньги] за обучение. <…> Когда меня уволили, я с этим согласилась. <…> И в тот день, когда уже расчёт произвели и оплата пришла, <…> 20 тысяч удержали сразу якобы за диплом. Попросила выдать диплом, но мне его не отдали», — рассказала Кристина Кирпиченко.
По словам тренера, в целом работа в Extreme Fitness её устраивала. При этом девушка считает, что причиной её увольнения могла стать попытка возобновить отношения с бывшим супругом, который тоже связан со сферой фитнеса.
«Как только <…> руководство, видимо, узнало, что у нас какие-то попытки на примирение, то по телефону меня уволили. Я задала вопрос: "Из-за того, что мы с мужем сошлись?" Мне сказали: "Да". <…> А дальше мне объяснили, что якобы не имеют права муж и жена работать в одной сфере — вот такая политика компании», — пояснила Кристина Кирпиченко.
Представитель «Танура» Александр Перепёлкин с этой позицией не согласен.
«Вопрос ставился в суде, это: кто вам сообщил, что вас увольняют? <…> Как сказал свидетель, он [при этом] присутствовал, вместе они [с ответчиком] сидели в каком-то помещении, <…> кто-то позвонил гражданке Кирпиченко на сотовый телефон, она включила громкую связь, и ей сказали, что [её] уволили. <…> На вопрос: "Кто-то представился вам, что это из "Экстрима?" — "Нет". <…> То есть, знаете, голословное заявление. <…> С нашей стороны никто ей не звонил, никто её по телефону не увольнял», — сообщил Александр Перепёлкин.
Также он добавил, что Кристина Кирпиченко фактически не была работником Extreme Fitness.
«Увольнения никакого не было по той простой причине, что она не являлась работником, она у нас работала по договору, но договор был не трудовой, а гражданско-правового характера — на оказание услуг», — пояснил представитель истца.
Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону Кристины Кирпиченко и отказал сети фитнес-центров в иске. Как следует из текста решения, суд пришёл к выводу, что в опубликованном посте содержатся личные мнения и оценочные суждения автора публикации. А они, как говорит постановление пленума Верховного суда, не равны утверждениям о фактах, а значит, не могут быть предметом судебной защиты в делах о защите деловой репутации. Кроме того, суд указал, что истец не опроверг того, что Кристина Кирпиченко так и не получила диплом или свидетельство об окончании обучения. А допрошенный судом свидетель, в прошлом работавший персональным тренером в Extreme Fitness, подтвердил частую смену тренеров в компании и зависимость их заработка от числа клиентов, указывается в решении суда.
«Наличие в высказывании нескольких утверждений, не соответствующих действительности или некорректных, само по себе не делает всё высказывание заведомо ложным. <...> Отсутствие совокупности предусмотренных статьёй 152 ГК РФ оснований не позволяет квалифицировать опубликованные сведения как порочащие деловую репутацию истца», — говорится в тексте решения.
Компания «Танур» не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу. На прошлой неделе Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил жалобу «Танура» без удовлетворения. Как сообщил Александр Перепёлкин, он не исключает, что компания подаст кассационную жалобу после того, как ознакомится с этим постановлением.
Павел Серёгин, представлявший в суде интересы Кристины Кирпиченко, заявил, что теперь планирует взыскать с Extreme Fitness расходы, связанные с участием представителя в судебном процессе.
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