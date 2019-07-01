Extreme Fitness попытался засудить тренера за пост в Instagram. Она считает, что дело в её муже

Новосибирская сеть фитнес-клубов Extreme Fitness подала в суд на тренера из-за слишком эмоционального поста в Instagram, но не смогла добиться удаления — и первая, и апелляционная инстанции истцу отказали.



С иском к тренеру Кристине Кирпиченко в арбитражный суд Новосибирской области обратилось ООО «Танур», которое работает под маркой Extreme Fitness. Предметом спора стал пост, размещённый 20 июня 2018 года в профиле instagram.com/kris_pechenko, следует из материалов арбитража.



В опубликованном посте Кристина Кирпиченко рассуждает о причине увольнения из Extreme Fitness, о положении тренеров в компании, их зарплате и текучке кадров в сети фитнес-клубов.

Компания «Танур» в своём иске заявила, что сведения в посте не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию. Она требовала, чтобы Кристина Кирпиченко удалила пост и выплатила компании компенсацию нематериального вреда — 100 тысяч рублей. А в том случае, если выяснится, что порочащую информацию в соцсеть выложил неизвестный автор, истец требовал заблокировать этот аккаунт, в том числе и потому, что в нём незаконно используются фото и видео с изображением других людей «Если бы мы считали, что наша репутация никаким образом не затронута, то исковое заявление бы, соответственно, не подавали. <…> Сезонное падение каких-то продаж у нас действительно существует, как и в любой, наверное, организации, связанной с фитнес-услугами. Но со своей стороны мы провели некий такой анализ: да, падение [спроса на фитнес-услуги из-за поста в Instagram] было, я не скажу, что оно было прям существенное, но в денежном эквиваленте мы требования о компенсации вреда включили в исковые требования. <…> Данные все, необходимые для расчёта и для отражения своей позиции, мы в суд представили. То есть мы не говорим, <…> что всё, у нас беда, связанная с этим постом, и потери существенные. Нет, мы заявили минимальную сумму, которую считали необходимой», — рассказал корреспонденту НГС Александр Перепёлкин — юрист, представлявший интересы ООО «Танур» в суде.



В свою очередь руководитель юридической компании Seregin Legal Company Павел Серёгин, представлявший в суде интересы Кристины Кирпиченко, не согласен с этой позицией.

«Я говорю: ребят, ну а где доказательства, что именно пост в Instagram повлёк за собой снижение количества посетителей, да ещё и в летний период? <…> В чём нематериальный убыток? <…> Нематериальный убыток — он должен подтверждаться тем, что деловая репутация юридического лица на рынке была безупречной, а стала небезупречной. Одним из мелких доводов [в суде] был [довод], что, ребят, вы на "Флампе" почитайте свои отзывы, там один из пяти, один из четырех отзывов очень негативные», — отметил Павел Серёгин.

В сети фитнес-клубов Extreme Fitness Кристина Кирпиченко проработала недолго. Этому, по словам самой девушки, предшествовала учёба на инструктора тренажёрного зала и персонального тренера в обучающем центре Extreme Fitness. «Когда я пришла к ним обучаться, у них была программа: то есть они брали на обучение бесплатно, но мы должны были два года отработать в Extreme Fitness. Но они за собой оставили право <…> увольнения нас по любой причине, и тогда мы должны будем выплатить [деньги] за обучение. <…> Когда меня уволили, я с этим согласилась. <…> И в тот день, когда уже расчёт произвели и оплата пришла, <…> 20 тысяч удержали сразу якобы за диплом. Попросила выдать диплом, но мне его не отдали», — рассказала Кристина Кирпиченко.



По словам тренера, в целом работа в Extreme Fitness её устраивала. При этом девушка считает, что причиной её увольнения могла стать попытка возобновить отношения с бывшим супругом, который тоже связан со сферой фитнеса.

«Как только <…> руководство, видимо, узнало, что у нас какие-то попытки на примирение, то по телефону меня уволили. Я задала вопрос: "Из-за того, что мы с мужем сошлись?" Мне сказали: "Да". <…> А дальше мне объяснили, что якобы не имеют права муж и жена работать в одной сфере — вот такая политика компании», — пояснила Кристина Кирпиченко.

Представитель «Танура» Александр Перепёлкин с этой позицией не согласен.

«Вопрос ставился в суде, это: кто вам сообщил, что вас увольняют? <…> Как сказал свидетель, он [при этом] присутствовал, вместе они [с ответчиком] сидели в каком-то помещении, <…> кто-то позвонил гражданке Кирпиченко на сотовый телефон, она включила громкую связь, и ей сказали, что [её] уволили. <…> На вопрос: "Кто-то представился вам, что это из "Экстрима?" — "Нет". <…> То есть, знаете, голословное заявление. <…> С нашей стороны никто ей не звонил, никто её по телефону не увольнял», — сообщил Александр Перепёлкин.

Также он добавил, что Кристина Кирпиченко фактически не была работником Extreme Fitness.

«Увольнения никакого не было по той простой причине, что она не являлась работником, она у нас работала по договору, но договор был не трудовой, а гражданско-правового характера — на оказание услуг», — пояснил представитель истца.

Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону Кристины Кирпиченко и отказал сети фитнес-центров в иске. Как следует из текста решения, суд пришёл к выводу, что в опубликованном посте содержатся личные мнения и оценочные суждения автора публикации. А они, как говорит постановление пленума Верховного суда, не равны утверждениям о фактах, а значит, не могут быть предметом судебной защиты в делах о защите деловой репутации. Кроме того, суд указал, что истец не опроверг того, что Кристина Кирпиченко так и не получила диплом или свидетельство об окончании обучения. А допрошенный судом свидетель, в прошлом работавший персональным тренером в Extreme Fitness, подтвердил частую смену тренеров в компании и зависимость их заработка от числа клиентов, указывается в решении суда.