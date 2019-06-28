28 июня пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.05
eur 71.66
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.05
eur 71.66

Все новости

Все новости
Город

Областные власти дадут 1,6 миллиона рублей фронтовичке, записавшей обращение к Путину

Мария Левина записала видео перед прямой линией президента

Поделиться

2 012
32 Обсудить

Фронтовичка записала обращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказала, что она живёт в сгнившем доме

Фото: канал «Наталья Коробицына» / youtube.com

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт пообещал, что жительница Бердска, ветеран Великой Отечественной войны Мария Левина получит новую квартиру уже в этом году. Фронтовичка записала обращение к президенту Владимиру Путину перед его прямой линией — в нём она рассказала, что живёт в сгнившем доме.


«Для обеспечения жильём в текущем году инвалиду Великой Отечественной войны Левиной М.И. требуется внесение изменений в закон, в части увеличения лимитов по данному направлению на сумму 1,6 миллиона рублей. Данные изменения будут подготовлены после включения Левиной в сводный список Новосибирской области и рассмотрены на ближайшей сессии Заксобрания», — объясняется в ответе на запрос корреспондента НГС, подписанном Иваном Шмидтом.

Обращение Марии Левиной к президенту России

Иван Шмидт уточняет, что деньги на покупку жилья будут выделены Левиной администрацией Бердска, когда средства придут из областного бюджета. Для этого Законодательному собранию области надо принять поправки в бюджет.

В июне перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным на Youtube-канале «Наталья Коробицына» появилось обращение Марии Левиной

«Я воевала на фронте, защищала Родину. Старалась победить. <...> И что я живу? Живу в завалюшке! Течет кругом, гниль, сгнил дом, невозможно. Под полом вода. На меня ноль внимания не обращают бердские законы. Я прошу вас, посодействуйте», — говорила Левина в видеоролике.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ветеран ВОВправительство Новосибирской области

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (32)

В. Яковлев
28 июн 2019 в 14:24

Только ручное управление на каждого из сотни миллионов жителей помогает? Плохой менеджмент.

28 июн 2019 в 14:29

Бабушка заслужила, пусть теперь поживет в хорошем доме.

28 июн 2019 в 14:38

И снова я вспоминаю Сирию, Абхазию, списанные долги десяткам стран, купол Капитолия в Гаване (Куба) на восстановление которого Россия выделила 642 млн.руб., желание нашего министерства культуры реконструировать Собор Парижской Богоматери, подаренные государством квартиры Ж. Депардье. Перечислять можно долго. Хоть бы бабушка дожила до заселения.