Областные власти дадут 1,6 миллиона рублей фронтовичке, записавшей обращение к Путину

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт пообещал, что жительница Бердска, ветеран Великой Отечественной войны Мария Левина получит новую квартиру уже в этом году. Фронтовичка записала обращение к президенту Владимиру Путину перед его прямой линией — в нём она рассказала, что живёт в сгнившем доме.



«Для обеспечения жильём в текущем году инвалиду Великой Отечественной войны Левиной М.И. требуется внесение изменений в закон, в части увеличения лимитов по данному направлению на сумму 1,6 миллиона рублей. Данные изменения будут подготовлены после включения Левиной в сводный список Новосибирской области и рассмотрены на ближайшей сессии Заксобрания», — объясняется в ответе на запрос корреспондента НГС, подписанном Иваном Шмидтом.