Областные власти дадут 1,6 миллиона рублей фронтовичке, записавшей обращение к Путину

Фронтовичка записала обращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказала, что она живёт в сгнившем доме
Фото: канал «Наталья Коробицына» / youtube.com
Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт пообещал, что жительница Бердска, ветеран Великой Отечественной войны Мария Левина получит новую квартиру уже в этом году. Фронтовичка записала обращение к президенту Владимиру Путину перед его прямой линией — в нём она рассказала, что живёт в сгнившем доме.
«Для обеспечения жильём в текущем году инвалиду Великой Отечественной войны Левиной М.И. требуется внесение изменений в закон, в части увеличения лимитов по данному направлению на сумму 1,6 миллиона рублей. Данные изменения будут подготовлены после включения Левиной в сводный список Новосибирской области и рассмотрены на ближайшей сессии Заксобрания», — объясняется в ответе на запрос корреспондента НГС, подписанном Иваном Шмидтом.
Обращение Марии Левиной к президенту России
Иван Шмидт уточняет, что деньги на покупку жилья будут выделены Левиной администрацией Бердска, когда средства придут из областного бюджета. Для этого Законодательному собранию области надо принять поправки в бюджет.
В июне перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным на Youtube-канале «Наталья Коробицына» появилось обращение Марии Левиной.
«Я воевала на фронте, защищала Родину. Старалась победить. <...> И что я живу? Живу в завалюшке! Течет кругом, гниль, сгнил дом, невозможно. Под полом вода. На меня ноль внимания не обращают бердские законы. Я прошу вас, посодействуйте», — говорила Левина в видеоролике.