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Дороги и транспорт

Улицы в центре Новосибирска начали мыть шампунем

Пока это эксперимент перед Днём города

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Дорожники показали новую технологию мытья улиц на Вокзальной магистрали

Фото: Анна Богданова / НГС

Ко Дню города новосибирские улицы помоют шампунем — пока это эксперимент, который проведут только на нескольких магистралях.

«Основная обработка будет проведена в ночь с субботы на воскресенье, когда транспорта будет немного. И как раз горожане выйдут на празднование на эти места уже на чистые дороги», — рассказал начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк.

По его словам, ко Дню города с шампунем вымоют несколько улиц: Красный проспект от Фрунзе до Максима Горького — этот участок перекроют для пешеходов. Также уберут Вокзальную магистраль, площадь Пименова, Октябрьскую магистраль и Верхнюю зону Советского района — там также ограничат движение машин во время праздника.

«Ранее мы не использовали шампуни для помывки дорог. Продолжаем экспериментировать различные приспособления для уборки городских дорог, — отметил Сердюк. — Сейчас нам дали на испытание небольшое количество этого препарата».

Сегодня, 28 июня, дорожники продемонстрировали процесс помывки улиц. Сначала дороги поливают шампунем, оставляют на 20 минут, затем смывают.

«20 минут прошло, смоем, в некоторых местах, может быть, даже посмотрим, как изменилось состояние дороги. Должно быть пыли меньше, грязи. Производитель даже утверждает, что коэффициент сцепления колёс с дорогой улучшается», — рассказал Юрий Сердюк. 

Производитель шампуня — пермский завод противогололёдных препаратов. Партия для эксперимента досталась городу бесплатно.

Кроме шампуня, по словам начальника ГУБО, власти присматриваются к препарату, который может связывать пыль на городских улицах. Он пояснил, что после такой обработки пыль переходит в такое агрегатное состояние, в котором его можно убрать вакуумной и подметальной техникой.

По словам Сердюка, речь не идёт о выборе между технологиями, так как городу нужно и то, и другое, — сначала обработать улицы от пыли, потом всё помыть. 

В этом году власти сократили количество песко-соляной смеси на дорогах и стали использовать больше реагентов. Один из таких реагентов теперь будут использовать не только в центре, но и в других районах города

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уборка улицпыльДень города - 2019

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КОММЕНТАРИИ (87)

Из деревни
28 июн 2019 в 13:53

Бред. Бесполезная трата денег.

28 июн 2019 в 13:54

Зачем? Хоть бы водой мыли. Пройдешь по улице полкилометра и вся обувь грязная. К чему эта показуха ненужная?

Qwerty
28 июн 2019 в 13:55

На какие только безумства не пойдешь когда сильно хочешь на второй срок.