Родители рассказали о новых случаях поборов в новосибирской школе № 82

Мать будущего четвероклассника новосибирской школы № 82 заявила, что поборы, о которых ранее сообщал НГС, — не единичный случай. Руководство школы требует с родителей дополнительных взносов с осени прошлого года, заявила мама одного из учеников Юлия, попросившая не указывать свою фамилию. Такая ситуация, по словам женщины, возникла после того, как в октябре 2018 года в школе сменился директор. Тогда его уволили из-за того, что на пятиклассниц в школе упали шкафы. «Практически сразу нас собрали на собрание общешкольное, где нам объявили, что нам надо будет сдать по тысячи рублей с ребёнка. Вроде как многодетные семьи, которых у нас в школе много, в том числе, в нашем классе, стали говорить, что сумма очень немаленькая получается, кому-то придётся с семьи по три, по четыре месяца за раз. Говорилось, что это за год, а не за месяц», — рассказала корреспонденту НГС Юлия.

Она отметила, что после этого было решено собирать по 1000 рублей с семьи, а не с каждого ребёнка. Затем родители потребовали от школы объяснений, на что пойдут эти деньги, так как школа недавно открылась и не нуждалась в ремонте, а детей в учебном заведении много и, соответственно, сумма получается внушительной. «На что нам сказали: на мебель новую. Мы говорим: "Какая мебель новая, школа только что открылась, пару месяцев — какая новая мебель?" — "Как бы мебель ломается: типа дети ломают — мебель ломается". Мы говорим о том, что изначально было понятно, что мебель — ну, видно — мебель была закуплена некачественная, естественно, что можно от неё ждать, от некачественной мебели, она ломается. Этот вопрос был снят», — отметила Юлия. Потом в школе сказали, что нужны деньги на обслуживание кондиционеров, которые стоят, например, в столовой. Также деньги требовались на обслуживание питьевых фонтанчиков в коридорах. «На обслуживание питьевых фонтанчиков нужно, по их словам, 90 тысяч — я не знаю — я была в шоке от этой суммы — даже не уточнила, это в месяц или в год такая сумма», — отметила Юлия. Она утверждает, что это объясняли необходимостью следования нормам СанПиН — без этого учебное заведение не пройдёт проверку.

После этого родителям выдавали на руки договор о сдаче денег и реквизиты, куда нужно их переводить, рассказала Юлия. Родители стали настаивать на том, что если есть требования СанПиНа, то обслуживание должно финансироваться бюджетом. В итоге деньги сдали не все родители, потому что их не убедили аргументы. После Нового года требования сдать деньги возобновились. Классная руководительница сына Юлии подняла этот вопрос на родительском собрании. «Она нас отчитала, как каких-то провинившихся детей. Она нам говорит: "Вы знаете, все сдали, а наш класс сдали только три человека. Я стояла перед директором и краснела. Всё из-за вас"», — рассказала Юлия. Родители ответили учительнице, что эти взносы объявлялись как добровольные. Классная руководительница сначала подтвердила эту информацию, а потом пояснила, что директор требует их заплатить, продолжает Юлия.

«Выразила такое грубое своё пожелание, что мы не то, что должны, мы обязаны сдать эту тысячу рублей» Юлия, мать четвероклассника школы № 82

После этого классная руководительница начала настаивать на взносах в общем чате, рассказывает Юлия. В нём, по её словам, вели список сдавших деньги и должников, а также просили скидывать квитанции об оплате. В итоге деньги сдала только половина класса. Давление на родителей продолжалось до конца учебного года, подчёркивает мама ученика.