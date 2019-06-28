Такси врезалось в автобус с пассажирами в центре Новосибирска

Точняк 28 июн 2019 в 13:00

Блин, такое ощущение, что в эти Уберы, Яндексы приходят подработать наши ,,звезды,,....

Сидят эти короли Пашки, ржашки, строчат посты, а когда приходит время зарплаты, они смотрят, а денег только на оплату интернета хватает....

Вот и бегут на подработку, не понимая, что сидеть в кресле авто, не равно сидению в кресле у компа....

Да и руль, это не мышка.....