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Дороги и транспорт

Такси врезалось в автобус с пассажирами в центре Новосибирска

Из-за ДТП на Орджоникидзе начала собираться пробка

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ДТП случилось у дома на Орджоникидзе, 23

Фото: Густаво Зырянов / НГС 

Сегодня, 28 июня, около 12:00 в автобус № 8 врезался Hyundai, брендированный сервисом Uber. ДТП случилось у дома на Орджоникидзе, 23.

«Пассажиры стоят на остановке», — рассказал корреспондент НГС, который находится на месте аварии. 

Пассажиры вышли из автобуса и сейчас стоят на остановке

«В ДТП никто не пострадал», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В центре Новосибирска из-за аварии начала собираться пробка, движение затруднено по улицам Орджоникидзе, Советской и Красному проспекту.

Сегодня два человека попали в больницу после лобового ДТП на трассе под Новосибирском — столкнулись КАМАЗ и «Тойота-Карина».

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КОММЕНТАРИИ (43)

умора
28 июн 2019 в 12:58

Это ж в 5 метрах от девушек-гаишниц, раздающих минералку?

28 июн 2019 в 12:49

В Uber перешли водители с яндекса?)

Точняк
28 июн 2019 в 13:00

Блин, такое ощущение, что в эти Уберы, Яндексы приходят подработать наши ,,звезды,,....
Сидят эти короли Пашки, ржашки, строчат посты, а когда приходит время зарплаты, они смотрят, а денег только на оплату интернета хватает....
Вот и бегут на подработку, не понимая, что сидеть в кресле авто, не равно сидению в кресле у компа....
Да и руль, это не мышка.....