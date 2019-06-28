Такси врезалось в автобус с пассажирами в центре Новосибирска

ДТП случилось у дома на Орджоникидзе, 23
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Сегодня, 28 июня, около 12:00 в автобус
«Пассажиры стоят на остановке», — рассказал корреспондент НГС, который находится на месте аварии.
«В ДТП никто не пострадал», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
В центре Новосибирска из-за аварии начала собираться пробка, движение затруднено по улицам Орджоникидзе, Советской и Красному проспекту.
Сегодня два человека попали в больницу после лобового ДТП на трассе под Новосибирском — столкнулись КАМАЗ и «Тойота-Карина».