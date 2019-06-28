Бывшего строителя отдали под суд за обман дольщиков скандальных долгостроев на Тульской

Обманутые дольщики вложили почти 360 миллионов в два долгостроя на улице Тульской
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Сегодня, 28 июня, в Новосибирске начался суд над бывшим директором ООО «СтройЦентр» Валерием Наливкиным, которого обвиняют в махинациях с деньгами дольщиков, вложивших миллионы в строительство проблемных долгостроев на улице Тульской.
«По версии следствия, директор общества выступил генподрядчиком при строительстве жилых домов
В предусмотренные договорами сроки дома так и не были построены.
«В результате таких действий 166 гражданам причинён ущерб на общую сумму почти 360 миллионов рублей», — поясняли в облпрокуратуре.
Бывший руководитель «СтройЦентра» пошёл под суд по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Сегодня в Октябрьском районном суде состоялось первое заседание по этому уголовному делу.
Как рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Александр Сапрыкин, сегодня в суде он огласил обвинительное заключение. После этого своё отношение к предъявленному обвинению высказал сам подсудимый: он заявил, что вину не признаёт. Предполагается, что подробные показания бывший директор «СтройЦентра» даст во время дальнейшего судебного процесса.
Следующее заседание по делу состоится 17 июля.
Ранее в прокуратуре Новосибирской области сообщали, что суд арестовал имущество обвиняемого и его жены на общую сумму 178 миллионов рублей. Как уточнил Александр Сапрыкин, под арест попали земельные участки, автомобили, квартиры, нежилые помещения, банковские счета, строительная техника.
Сам подсудимый, по словам помощника прокурора, сейчас находится под подпиской о невыезде.
Сейчас строительство жилого комплекса завершает ООО СК «СМУ-9».
Год назад Октябрьский районный суд вынес приговор бывшим руководителям строительного холдинга «Неоград», которых обвиняли в обмане дольщиков жилого комплекса «Закаменский».