Бывшего строителя отдали под суд за обман дольщиков скандальных долгостроев на Тульской

Сегодня, 28 июня, в Новосибирске начался суд над бывшим директором ООО «СтройЦентр» Валерием Наливкиным, которого обвиняют в махинациях с деньгами дольщиков, вложивших миллионы в строительство проблемных долгостроев на улице Тульской.

«По версии следствия, директор общества выступил генподрядчиком при строительстве жилых домов № 80 , 82 стр. по улице Тульской в городе Новосибирске. С 2012 год по 2016 год руководитель строительной фирмы привлекал денежные средства граждан, обещая предоставить им квартиры в строящихся домах, однако исполнять взятые на себя обязательства не намеревался», — сообщали ранее в прокуратуре Новосибирской области.

