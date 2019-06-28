На Сухарной начали крушить 20-летний долгострой — на его месте сделают парковку или детскую площадку

На улице Сухарной в Заельцовском районе Новосибирска начали сносить долгострой, который начали строить ещё в 1999 году.

Застройщик построил только 3 этажа, после чего работы остановились.

Сейчас здание сносит строительная компания «БОВИ», которая рядом с этой площадкой возводит новую 20-этажку.