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Недвижимость

На Сухарной начали крушить 20-летний долгострой — на его месте сделают парковку или детскую площадку

Здание сносит компания, которая строит новую высотку неподалёку

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Здание, которое сносят, начали строить ещё в 1999 году

Фото: Густаво Зырянов / НГС

На улице Сухарной в Заельцовском районе Новосибирска начали сносить долгострой, который начали строить ещё в 1999 году. 

Застройщик построил только 3 этажа, после чего работы остановились. 

Сейчас здание сносит строительная компания «БОВИ», которая рядом с этой площадкой возводит новую 20-этажку.

Густаво Зырянов / НГС

«Застройщик "БОВИ" занимается тем, что расселяет обманутых дольщиков, выкупает такие объекты, сносит и на их месте возводит нормальные дома. Вчера начался снос этого [долгостроя], на его месте, скорее всего, будет либо площадка детская, либо парковка, которая относится к жилому комплексу "Сосны". Новое здание строится рядом», — рассказала корреспонденту НГС специалист отдела маркетинга строительной компании.

В компании сообщили, что решили проблемы около двух десятков дольщиков долгостроя. Часть из них получили квартиры, а некоторые согласились на компенсацию.

В начале июня в Академгородке сдали долгострой для молодых учёных — в Нижней зоне ввели в эксплуатацию дома на бульваре Молодёжи, 38 и 40.

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долгостройулица Сухарная

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КОММЕНТАРИИ (17)

Вася Пупкин
28 июн 2019 в 15:49

Кто бы уже долгострой капитализма в нашей стране снёс)

789456
28 июн 2019 в 16:02

В нашей стране всё долго, всё медленно! недавно по телеку хвалились дорогу построили за год, и на НГС писали на Титова, 700 метров за год, и то с провалами, в Китае за сутки такую строят и нормального качества!

Гость
28 июн 2019 в 16:23

Застройщик Бови выставляет себя благородным покровителем обманутых дольщиков. Лучше бы рассказали, как они плюют на закон о тишине, начиная работы по выходным с 8 утра. Или про то, сколько вранья в их рекламных статьях и роликах про новый дом. Дом якобы строится прямо в Заельцовском парке. Рядом 2 школы (ну да, школы на Ельцовской и возле автогородка - это же несколько минут ходьбы, как у них написано). Все дома комплекса будут объединены одним двором (да кто ж вам позволит, у каждого дома своя территория). Квартиры якобы с видом на реку и бор - вы попробуйте найти такую, с одной стороны дом строят впритык к дому 96/2, никакого вида на реку не будет, а вид на лес в дальнейшем закроет вторая часть этого же будущего дома 96/3, которую пока не строят.