На Сухарной начали крушить 20-летний долгострой — на его месте сделают парковку или детскую площадку

Здание, которое сносят, начали строить ещё в 1999 году
Фото: Густаво Зырянов / НГС
На улице Сухарной в Заельцовском районе Новосибирска начали сносить долгострой, который начали строить ещё в 1999 году.
Застройщик построил только 3 этажа, после чего работы остановились.
Сейчас здание сносит строительная компания «БОВИ», которая рядом с этой площадкой возводит новую 20-этажку.
Густаво Зырянов / НГС
«Застройщик "БОВИ" занимается тем, что расселяет обманутых дольщиков, выкупает такие объекты, сносит и на их месте возводит нормальные дома. Вчера начался снос этого [долгостроя], на его месте, скорее всего, будет либо площадка детская, либо парковка, которая относится к жилому комплексу "Сосны". Новое здание строится рядом», — рассказала корреспонденту НГС специалист отдела маркетинга строительной компании.
В компании сообщили, что решили проблемы около двух десятков дольщиков долгостроя. Часть из них получили квартиры, а некоторые согласились на компенсацию.
В начале июня в Академгородке сдали долгострой для молодых учёных — в Нижней зоне ввели в эксплуатацию дома на бульваре Молодёжи, 38 и 40.