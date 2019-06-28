Девушки-автоинспекторы вышли на площадь Ленина и раздали водителям минеральную воду

В эти выходные автоинспекторы будут особенно тщательно проверять водителей на алкоголь
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Сегодня, 28 июня, на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.
«В жаркую погоду у нас увеличилось количество мелких ДТП с материальным ущербом. Если в среднем в день фиксируется от 100 до 150 таких ДТП, то в последние дни их количество увеличилось на 10–15%. А также в преддверии выходных, мы хотим напомнить водителям о том, что не стоит садиться за руль, употребив алкоголь», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Сотрудники ГИБДД раздали 200 бутылок минеральной воды, а в эти выходные планируют тщательно проверять водителей на алкоголь.
«За пять месяцев этого года произошло 25 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 38 человек получили травмы различной степени тяжести, и 7 человек погибли», — добавил Савченков.
Сегодня два человека попали в больницу после лобового ДТП на трассе под Новосибирском — столкнулись КАМАЗ и «Тойота-Карина».