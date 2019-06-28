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Дороги и транспорт

Девушки-автоинспекторы вышли на площадь Ленина и раздали водителям минеральную воду

В центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя»

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В эти выходные автоинспекторы будут особенно тщательно проверять водителей на алкоголь

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 28 июня, на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.

«В жаркую погоду у нас увеличилось количество мелких ДТП с материальным ущербом. Если в среднем в день фиксируется от 100 до 150 таких ДТП, то в последние дни их количество увеличилось на 10–15%. А также в преддверии выходных, мы хотим напомнить водителям о том, что не стоит садиться за руль, употребив алкоголь», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В жаркую погоду в Новосибирске увеличилось количество мелких ДТП с материальным ущербом

Сотрудники ГИБДД раздали 200 бутылок минеральной воды, а в эти выходные планируют тщательно проверять водителей на алкоголь.

«За пять месяцев этого года произошло 25 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 38 человек получили травмы различной степени тяжести, и 7 человек погибли», — добавил Савченков.

Водителям помимо воды также раздавали памятки, которые напоминают, что за руль можно садиться только трезвым

Сегодня два человека попали в больницу после лобового ДТП на трассе под Новосибирском — столкнулись КАМАЗ и «Тойота-Карина».

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ГИБДДплощадь Ленина

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КОММЕНТАРИИ (11)

Вовчик1955
28 июн 2019 в 12:21

Лучше пивасик с рыбкой

не ездун
28 июн 2019 в 12:28

Кстати, если водку (0,5) разбавлять газировкой (1,5), до поросячьего визга можно довести две дюжины человек.

ненейка
28 июн 2019 в 12:26

С чьей подачи так пиарится решили, аттракцион невиданной щедрости.