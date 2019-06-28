Два человека попали в больницу после лобового ДТП «Тойоты» и КАМАЗа

Два человека попали в больницу после лобового ДТП на трассе под Новосибирском — информацию о погибших в ГИБДД не подтвердили.

«Сегодня в 5:20 на 49-м км трассы Р-256 произошло столкновение автомобилей КАМАЗ и "Тойота-Карина". Легковой автомобиль ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом. Водитель и пассажир "Тойоты" госпитализированы», — рассказали в отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирской области.