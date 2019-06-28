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Дороги и транспорт

Два человека попали в больницу после лобового ДТП «Тойоты» и КАМАЗа

Информацию о погибших в ГИБДД не подтверждают

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В ГИБДД сообщили, что на трассе произошло лобовое ДТП

Фото: отделение пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

Два человека попали в больницу после лобового ДТП на трассе под Новосибирском — информацию о погибших в ГИБДД не подтвердили.

«Сегодня в 5:20 на 49-м км трассы Р-256 произошло столкновение автомобилей КАМАЗ и "Тойота-Карина". Легковой автомобиль ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом. Водитель и пассажир "Тойоты" госпитализированы», — рассказали в отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирской области.

Характер травм пострадавших неизвестен. Водитель КАМАЗа травм не получил и остался на месте происшествия.

Автоинспекторы разбираются в ДТП

Видео vk.com/autoberdsk

Прежде очевидцы в соцсетях сообщали, что в аварии были погибшие.

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КОММЕНТАРИИ (16)

Qwerty
28 июн 2019 в 10:08

Интересно может правый руль виноват? Да не, фигня какая то...

Фото пользователя
28 июн 2019 в 10:11

самая безопасная машина для нашей страны - камаз!водители в дтп в большинстве случаев не получают травм

Фото пользователя
28 июн 2019 в 10:08

Ну и еще пару статей на эту тему с информацией от очевидцев трупаков и комментариями главы ГИБДД.